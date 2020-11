Exejecutivo de la AFP Previsión BBVA es designado gerente general de la Gestora Pública

Escucha esta nota aquí

Pablo Mauricio Salazar Pérez, ex gerente nacional de Operaciones de la AFP Previsión BBVA, fue designado como nuevo Gerente General de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

La designación está aprobada en la Resolución Suprema 27412 firmada por el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, y el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, posesionó hoy a la autoridad.

Salazar Pérez es licenciado en Administración de Empresas, cursó una maestría en la Escuela Europea de Negocios, realizó un Diplomado del Desarrollo del líder, programa de Desarrollo Directivo.

Desempeñó funciones ejecutivas en el proyecto para la Implementación de Regímenes Contributivos y Semicontributivos en la Gestora Pública, fue consultor de Gerencia de Aseguramiento, Recaudación y Prestaciones.

Cuenta además con experiencia laboral en la gestión de Seguros Sociales de Largo Plazo con 19 años de experiencia en cargos estratégicos y ejecutivos. De acuerdo a la red LinkedIn, Salazar Pérez, ha trabajado en la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) BBVA Previsión desde el año 2000 hasta el 2015 (de acuerdo a la memoria anual de la compañía).

En diciembre de 2017 se conoció que los consultores Pablo Mauricio Salazar Pérez, Gonzalo Edwin Ferrel Zeballos y Cristóbal Martín Pedraza Álvarez fueron los profesionales contratados para la Gestora Pública bajo la modalidad de "contratación directa "por un monto de Bs 2, 5 millones; cada uno, divididos en 24 pagos mensuales. De acuerdo a los datos obtenidos por Cabildeo. El contrato se estableció por dos años, desde el 6 de diciembre de 2016 hasta el 6 de diciembre de 2018.



Asimismo, no estarían obligados a cumplir con el tiempo contractual de dos años. Entonces, si concluían su trabajo con anticipación podían entregar el mismo o por el contrario y si es necesario se incrementaría el monto del contrato hasta un 10% del monto total.

En las gestiones 2016 y 2017, se gastó más de Bs 47 millones en la implementación de la Gestora Pública, pero hasta la fecha no se ha logrado migrar la información de los aportantes de las AFP a la entidad.

Denuncias de desfalco e incumplimiento de contrato en software

En septiembre de 2020, mendiante una carta dirigida al entonces ministro de Economía, Óscar Ortiz, los trabajadores de base de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo denunciaron un desfalco de aproximadamente Bs 35,4 millones en el Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV) ocurrido durante la gestión del ex gerente general de la entidad pública Sergio Flores.

Por su parte, Flores rechazó la acusación, y señaló que la carta tenía un afán político y buscaba desprestigiar su gestión al frente de la Gestora e indicó que según sus propias consultas al interior de la entidad pública desconocen quién redactó y envió la carta al Ministerio de Economía, e indicó que no hubo un daño económico, sino al contrario, hubo una utilidad de aproximadamente Bs 19 millones.

Asimismo, durante el Gobierno de Evo Morales, el Estado pagó $us 3 millones como adelanto de un contrato valuado en $us 5,1 millones a Sysde, pero esta empresa nunca entregó el software comprometido para la Gestora Pública.



Tras ello, la colombiana Heinsohn fue contratada por una cifra mucho más alta: $us 10,4 millones para la provisión de este software, pero además el Estado boliviano tenía que pagar un derecho de uso, un alquiler de $us 1,6 millones anuales por la licencia y el código fuente.



Flores señaló que en 40 años, que es el tiempo de duración de este contrato, el Estado iba a erogar $us 78 millones en estos pagos ilegales.