Exministro Parada da positivo a Covid-19 y no podrá declarar por el caso FMI

Días después de que el Ministerio Público fijara una fecha para reimpulsar el caso por el caso del crédito de $us 327 millones, que se gestionó durante el Gobierno transitorio ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), desde el entorno del exministro de Economía, José Luis Parada, informaron que este no podrá presentarse a declarar debido a que dio positivo a Covid-19.

"No va a declarar porque ha dado positivo al Covid-19. Yo me voy a presentar a la Fiscalía y se va a presentar toda la documentación que respalda su contagio. Es una desgracia lo que está pasando por la cuarta ola y el contagio es masivo, nadie se está escapando. José Luis Parada está delicado", sostuvo Fernando Rivero, abogado del exministro.



La exautoridad es parte del denominado grupo de riesgo, puesto que, además de ser una persona de la tercera edad, padece problemas de tensión arterial, al igual que tiene secuelas de síndrome de Guillain-Barré, según explicó Rivero a EL DEBER.



El jurista acotó que, como defensa, se presentará ante la Fiscalía a la hora solicitada por las autoridades, este 6 de enero a las 09:00, para señalar que la ausencia de Parada se deberá a un motivo de fuerza mayor y que la exautoridad está presta a colaborar en las investigaciones.



En este sentido, el abogado sostuvo que una vez presentado este recurso, la Fiscalía podría dar una nueva fecha, una vez Parada venza al coronavirus.

En abril de este año, Parada ya se había presentado a declarar ante el Ministerio Público por el caso FMI y recordó que el préstamo de $us 327 millones -que iba a ser destinado para dar soporte al sistema sanitario- no vulneró ninguna norma legal. En ese entonces, Parada sostuvo que colaboraría con la justicia declarando las veces que sea necesario.

Según el reciente documento de citación, Parada es sindicado por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Para este 6 de enero también fueron citados otros dos exministros de Economía del Gobierno transitorio, Branko Marinkovic y Óscar Ortiz.

Antecedentes



Todo comenzó en 2020, cuando la emergencia sanitaria del Covid-19 empezaba a hacer estragos en el sistema sanitario heredado del gobierno de Evo Morales y azotaba a la población boliviana, el exministro contribuyó en las gestiones para conseguir los recursos que harían frente a la pandemia, asunto que fue truncado por una Asamblea Legislativa donde el Movimiento Al Socialismo era mayoría.

Fueron $us 327 millones los que llegaron, pero no se usaron. El partido azul optó por devolver los recursos y Bolivia pagó $us 24,3 millones por concepto de variación cambiaria, intereses y comisiones (adicionales al crédito), lo que no habría ocurrido si se utilizaban los recursos como correspondía. Estos antecedentes dieron origen al caso contra el exministro Parada, una vez el MAS volvió al poder con Luis Arce como presidente.

El masismo argumentó que Bolivia no podía seguir las 'recetas' del FMI y que rechazar el crédito significaba liberarse de las imposiciones “fiscales, financieras, cambiarias y monetarias”. Además, se señaló que no hubo autorización del Congreso para canalizar los recursos.

