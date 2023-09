Expocruz genera 75.000 empleos y prevé $us 200 MM en negocios

El trabajo se realiza desde hace 365 días, pero es evidente que en las últimas semanas se intensifica para que la feria internacional Expocruz abra sus puertas este viernes. La muestra genera 75.000 empleos entre directos e indirectos y prevé $us 200 millones en intenciones, sumando las citas de la Rueda Internacional de Negocios.



Jean Pierre Antelo, presidente de Fexpocruz, dijo que durante los 10 días de movimiento económico, exhibición y networking se genera hasta casi el 2% del Producto Interno Bruto de Santa Cruz.



Asimismo, destacó la generación de empleos y la Rueda de Negocios que contará con delegaciones internacionales. “Habrá ingreso de divisas por el turismo, lo que también es importante”, sostuvo.



Asimismo, proyectan recibir más de 500.000 visitas en los diez días de feria (será del 22 de septiembre al 1 de octubre). El martes será la hora del emprendedor para que puedan buscar un espacio y concretar negocios. “Expocruz será más internacional que nunca brindando oportunidades para todos”.



En la Rueda de Negocios este año habrá más de 700 empresas de 20 países y se proyectan más de 8.000 citas presenciales y virtuales en tres días de emprendedores que buscan nuevos negocios, mercados y cómo exportar.



En los meses previos, Fexpocruz, organizadora de Expocruz, ha invertido $us 900.000 en obras de modernización de diferentes espacios para seguir las prácticas de una feria de clase mundial y aportar mayor comodidad a los expositores y visitantes.



Asimismo, habilitaron dos bulevares automotrices, uno próximo a los pabellones internacionales y otro cercano al sector pecuario, además del bulevar gastronómico, en la zona de los parqueos 2 y 3.



Los visitantes también estarán más cómodos con la instalación de al menos 200 bancos más para descansar, sumando 400 en los alrededores.



Raúl Strauss, gerente de Fexpocruz, señaló que las ferias tienen una gran cualidad por su efecto multiplicador en la economía, un tema que fue analizado por el directorio de la entidad. “Seguimos trabajando con mucha fuerza. Los expositores están trabajando con mucha fuerza y los visitantes ya pueden agendar la fecha”, dijo.



Los organizadores esperan superar las intenciones de negocio de 2022 cuando fueron $us 193 millones, incluida la Rueda Internacional que organiza la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco). “Lo expositores y visitantes nos premian con un nivel de satisfacción que supera el 90% y más del 80% de las empresas repite su presencia en el evento”, afirmó.



La ‘feria de los récord’



Expocruz 2023 ya puede ser denominada la feria de los récord, porque además de aumentar a 17 sus pabellones de exhibición también batirá cifras en el sector pecuario que organiza un encuentro mundial durante la feria.



Yamil Nacif, presidente de la Asociación Boliviana de Criadores de Cebú (Asocebú), dijo que se proyecta una feria de récords inolvidable, porque ingresarán más de 1.000 animales a la feria por primera vez en su historia.



Hay un crecimiento del 22% en cantidad de animales y se esperan unos 12 remates.



“Vienen muchas delegaciones confirmadas de México, Guatemala, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica, Panamá y desde Brasil una cantidad de productores nunca antes vista”.



El 24 de septiembre serán los grandes campeonatos con 60 cabañas participantes. Y la feria ya tiene a su primer campeón: Poseidón FIV con 1.220 kg, el animal más pesado.