Exportación de carne crece un 63,4%, los principales mercados son China y Rusia

Entre enero y agosto de 2024, las exportaciones de carne bovina de Bolivia mostraron un notable crecimiento, incrementándose en un 63,4% en comparación con el mismo período del año anterior, según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE). Durante este lapso, el país exportó un total de $us 122,8 millones en carne bovina, superando ampliamente los $us 75,2 millones registrados entre enero y agosto de 2023, y acercándose a los $us 136 millones exportados en todo el año pasado.