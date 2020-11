Exportaciones caen un 29% y se registra el déficit comercial más alto del año

Escucha esta nota aquí

Las secuelas de la pandemia siguen en Bolivia. Las cifras del último reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que las exportaciones disminuyeron hasta un 29% hasta el mes de septiembre. Los números muestran una caída en las importaciones en un 33%, y un déficit comercial negativo de $us 127 millones, el más alto del año.

La caída en las exportaciones se explica, según el INE, por las variaciones negativas que registraron las principales actividades económicas del país como, la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, cuyas ventas cayeron en un -4,2%. Mientras que la extracción de Hidrocarburos cayó en -21,7%. En esa línea, la minería reportó una disminución del 40,5% en sus ventas externas y la industria manufacturera se derrumbó en 29,1%.

Para entender bien el panorama es necesario ver las cifras redondas que reporta el INE. Por ejemplo, las exportaciones totales entre enero y septiembre llegaron a $us 4.756 millones, cifra menor en $us 1.925 millones a la registrada en el mismo período de 2019. Ese año, las ventas externas alcanzaron a $us 6.681 millones, lo que deja en evidencia una disminución en 29%.

En detalle, las exportaciones de gas natural llegaron a $us 1.534 millones, la cifra menor en $us 424,6 millones. Mientras que las ventas de minerales, sumaron $us 956,9 millones, lo que significa una reducción de $us 650,5 millones.



Siguiendo el análisis del reporte, se puede observar que las importaciones en este mismo período alcanzaron los $us 4.896 millones, menor en $us 2.413 millones al dato registrado en igual período de 2019, (7.310 millones de dólares); es decir, una reducción del 33%.

Por otro lado, según el INE, el comportamiento mensual del saldo comercial, el resultado entre exportaciones e importaciones, muestra que en septiembre se alcanzó un déficit de 127 millones, el más alto en lo que va del año.

