Exportaciones de alimentos ‘nutren’ con $us 713,9 millones al Estado

Se amplía la oferta exportable de Bolivia, pues no solo de gas y minerales está compuesta la canasta de productos que tiene el país para el mundo. En su último reporte sobre comercio exterior el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) destaca el crecimiento de las ventas externas de tres productores agrícolas: semillas y habas de soya, castaña y bananas. Hasta noviembre de 2022, el sector agrícola, de ganadería, caza y silvicultura, es decir, alimentos exportó $us 713,9 millones.

Mientras que, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) informó que los productos con mayor crecimiento fueron sobre todo los derivados de carne bovina que hasta el mes de noviembre del 2022 triplicaron su volumen exportado y su valor fue seis veces mayor con relación a similar periodo del 2021.

En ese orden, el IBCE detalló que las exportaciones de frijol registraron un importante crecimiento del 76% en términos de valor y 56% en volumen. Le sigue en importancia la soya y derivados con un crecimiento del 66% en valor y 44% en volumen.

En total, hasta noviembre de 2022, según el INE, las exportaciones llegaron a $us 12.555 millones, cifra mayor en $us 2.535 millones a la registrada en 2021, cuando se alcanzó 10.019 millones. Estas cifras representan un incremento de 25,3%.

Entre las exportaciones más destacados en el sector no tradicional están las de semillas y habas de soya.

Los datos reflejan un crecimiento notable, porque en 2021 solo se exportaron $us 38,8 millones. Pero en el 2022 este número trepó a $us 329,9 millones.

Otro cultivo que reportó buenos resultados fue la castaña, durante 2021 se comercializaron $us 151,5 millones.

Mientras que, en la pasada gestión las exportaciones de este alimento pasaron a los $us 189,3 millones. Esa misma ruta ascendente registró la comercialización de banano, que pasó $us 32,2 millones a $us 40,7 millones.

Promoción



Benjamín Blanco, viceministro de comercio exterior informó que desde el Gobierno se ha impulsado las exportaciones de productos no tradicionales con créditos concesionales que ha dado el Gobierno “con cifras récords que se han alcanzado”.

Explicó que otra de las actividades que realiza el Estado para apoyar a este sector, de exportación no tradicional, es la promoción comercial en los países vecinos.

Blanco también destacó las exportaciones de la urea, la castaña, el maní y de otros productos alimenticios con marca hecho en Bolivia.

“Hemos logrado, en un año, reactivar nuestra economía y ampliar nuestras exportaciones. Esperamos incrementar de manera sustancial estas exportaciones durante el año 2023”, señaló.

Cifras no tradicionales

El gerente técnico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) Maria Esther Peña, explicó que las las Exportaciones No Tradicionales, hasta el mes de noviembre del 2022, alcanzaron los $us 3.628 millones, una cifra récord, representando el 29% del total exportado por Bolivia.

“Dentro de las exportaciones agroindustriales destacan las ventas de soya y derivados por un valor de $us 2.095 millones y un volumen de 3,4 millones de toneladas, siendo la torta de soya el principal producto exportado”, señaló la especialista.

Bolivia, destacó Peña, tiene una oferta exportable variable de los productos no tradicionales que pueden incrementar sus ventas al exterior como el sector forestal con las exportaciones de madera y manufactura y castaña.

Empero Peña dijo que “es necesaria una promoción selectiva de exportaciones, acompañada de una política de sustitución competitiva de importaciones (para dejar de comprar lo que podemos producir por nosotros mismos), rescatar el mercado interno de la competencia ilegal”.

Lea también Opinión Gas de Argentina a Brasil: por dónde y cuándo

​