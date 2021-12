Exportaciones forestales crecen por encima del 60% y se reduce la burocracia interna

Escucha esta nota aquí

Entre tantos números negativos en busca de una reactivación económica, el sector forestal da la cara por el país. La Cámara Forestal de Bolivia (CFB) apoyada en los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), informó que las exportaciones de productos maderables, hasta octubre de este año, tuvieron una subida del 60,2% respecto al mismo periodo de 2020, que fue un año de poca actividad debido a las cuarentenas obligadas por la pandemia del Covid-19.

Las cifras reflejaron $us 75,3 millones de ventas al exterior; mientras que, las importaciones fueron de $us 38,5 millones; dejando una balanza comercial favorable de $us 36,8 millones, según el reporte.

Sin embargo, la CFB estima, que al cierre de 2021, la balanza comercial puede ser de $us 42,4 millones. Ya que se calcula un valor de $us 90,8 millones en productos exportados y $us 48,4 millones en importaciones.

El presidente de la CFB, Diego Justiniano, destacó las cifras, pues son señales de que se está recuperando la exportación de los productos maderables que estuvieron deprimidos durante una década.

Asimismo, hizo notar que la eliminación de trabas burocráticas internas le ha dado otra tónica a la actividad forestal boliviana, que no ha dejado de trabajar en estos casi dos años de la pandemia del coronavirus, lo que ha revitalizado al sector, que aporta así a la economía nacional.

Además, Justiniano recordó que en su gestión se han ejecutado varias acciones las que ahora se ven reflejadas en las cifras, entre ellas abrirse a nuevos mercados internacionales, con un socio importante como China, que se ha posicionado como el primer cliente.

En detalle

Desglosando las cifras se tiene que hubo mayores ingresos por productos semielaborados, con $us 34 millones; seguido por los productos elaborados, como ser pisos y molduras, con $us 22,4 millones; muebles, con $us 8,5 millones; tableros, con $us 4,4 millones; puertas y ventanas, con $us 3,5 millones; láminas, con $us 2,3 millones; y otros, con $us 32.162.

Sumando los productos elaborados que fueron exportados (entre pisos y molduras, muebles, tableros, etc.) representan el 54,8%, es decir, $us 41,3 millones; frente al 45,2%, o $us 34 millones, del total de productos semielaborados.

Destino de las exportaciones

El principal comprador fue China, con $us 24,8 millones; en segundo lugar, estuvo Estados Unidos, con $us 19,2 millones; le siguió Francia, con $us 4,2 millones; Chile, con $us 2,9 millones; Uruguay, con $us 2,6 millones; Países Bajos, con $us 2,6 millones; Bélgica, con $us 2,6 millones; Reino Unido, con $us 2 millones; Alemania, con $us 1,8 millones; y Argentina, con $us 1,5 millones.

De los tres primeros países, China representó el 33% del total de las exportaciones, es decir, la tercera parte; seguido de EEUU, con el 25,5%, que es la cuarta parte de las ventas al exterior; seguido de lejos por Francia, con el 5,6%, que ocupó el tercer lugar. Entre estos tres países representan el 85,8% del total de las exportaciones bolivianas.

Por regiones

El primer exportador fue Santa Cruz, con el 63,7%, es decir, $us 48 millones; en segundo lugar, se ubicó Cochabamba, con el 12,8%, lo que representó $us 9,6 millones; y La Paz, con $us 8,3 millones, o sea el 11%.

Comparando la cifra de las exportaciones, respecto a 2019 y 2020, se tiene que en nueve meses de 2021 subieron en un 60,2% ($us 75,3 millones); pues en 2020 se exportaron $us 39,8 millones y en 2019, $us 41,9 millones.

Las compras al exterior

En lo referente a las importaciones en 2019 se gastaron $us 38,4 millones; bajando a $us 22,6 millones, en 2020; y volvió a subir en 2021, con $us 34,1 millones, en los primeros nueve meses.

En los primeros 10 meses de 2021, el mercado desde donde más se importó fue Brasil, con $us 23,7 millones, lo que equivale al 61,6%; luego estuvo Argentina, con $us 4 millones (10,6%); quedando en tercer lugar China, con $us 3,8 millones (10%).

Los productos que más se compraron fueron tableros, por valor de $us 24,2 millones; y muebles, por $us 9,1 millones.

Santa Cruz fue el departamento más comprador de productos del exterior, con el 67,2%, es decir, $us 25,8 millones; lo siguió La Paz, con $us 4 millones, que es el 10,6%; y en tercer lugar Oruro, con $us 3,6 millones (8,5%).

