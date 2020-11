Exportaciones forestales registran superávit pese a la pandemia

Escucha esta nota aquí

El sector forestal de Bolivia tiene motivos para recuperar la esperanza. A septiembre de 2020, el comercio de productos de madera de Bolivia hacia el exterior alcanzó los $us 39 millones de dólares, mientras que las importaciones en el mismo periodo llegaron a los $us 22,2 millones, lo que arroja una balanza comercial positiva de $us 16,8 millones, según un informe elaborado por la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) en base a datos preliminares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Diego Justiniano, presidente de la Cámara Forestal de Bolivia, destacó que las cifras son positivas y alentadora ya que, pese a las dificultades económicas y sociales que trajo la pandemia de Covid-19, las gestiones que se hicieron por parte de la entidad CFB dieron sus frutos. “Esperamos continuar con esta dinámica y terminar de reponer la importancia y valor socioeconómico y ambiental de la actividad forestal”, concluyó Justiniano.



Estas cifras se pueden atribuir a una disminución de la importación de productos de madera en el orden de un 42,5%, comparado con los datos de similar periodo de 2019.



Otro aspecto que destaca es que China, que en el primer semestre de 2020 superó a Estados Unidos en cuanto a compras de productos de origen forestal del país, parece consolidarse en esa posición, ya que hasta lo que va del año el gigante asiático adquirió productos por valor de $us 11,6 millones (con un crecimiento del 151% con respecto al mismo periodo de 2019), mientras que EEUU hizo compras por $us 8,1 millones (decrecimiento de 25%).

En porcentaje, China representa el 29,8% del total de exportaciones del país, mientras que EEU. alcanza el 20,8%.

En importaciones lidera Brasil

Por el lado de las importaciones, Brasil representa el 57,8% del valor de los productos de madera que llegan al país, con ventas que llegan a $us 12,7 millones con un decrecimiento del 46% con respecto a 2019 en periodo similar (enero-septiembre). En segundo lugar está China, con $us 4,2 millones y un decrecimiento del 29,8%. Junto con Ecuador, estos tres países representan el 94,5% de las importaciones bolivianas de productos de madera.