Exportaciones marcan nuevo récord con impulso de la soya y otros productos no tradicionales

Bolivia cerró 2022 con un nuevo récord en sus exportaciones, las cuales recibieron un fuerte impulso del sector no tradicional, en especial del complejo soyero, informó Humberto Arandia, director general ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La institución confirmó también que el país registró un saldo comercial positivo –aunque menor– por tercer año consecutivo​

En conferencia de prensa, Arandia detalló que las ventas externas del país alcanzaron un valor inédito de $us 13.653 millones, 23,7% más que en 2021, mientras que las importaciones sumaron $us 13.049 millones, cifra mayor en un 35,7% a la registrada en la pasada gestión.

Las exportaciones tuvieron como motor al sector no tradicional ($us 3.872 millones), que creció en 42,5%. En esta categoría, destaca el complejo soyero (granos, harina, torta y aceite), con un valor de $us 2.200 millones y un crecimiento del 62%.

En las compras externas, destaca el hecho que el 52% está compuesto por suministros industriales insumos para la producción, bienes de capital y equipos de transporte.

“Estas cifras en su conjunto muestran un dinamismo considerable en la economía nacional”, destacó Arandia.

Con estas operaciones de comercio exterior, el país registra un saldo comercial positivo por tercer año consecutivo, el cual fue de $us 137 millones en 2020, de $us 1.462 millones de 2021 y de $us 603 millones el año pasado. “Son divisas que vienen a fortalecer de manera directa a la estabilidad macroeconómico de nuestro país”, indicó el director del INE.

