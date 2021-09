Exportaciones suman $us 6.986 millones y el agro apuntala las cifras que crecen un 65,4%

Escucha esta nota aquí

Entre enero y agosto de 2021, las exportaciones nacionales (que no incluyen reexportaciones ni efectos personales) se incrementaron en 65,4% en relación a similar periodo de 2020 al llegar a $us 6.968 millones, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE), en su informe Comercio Exterior - Septiembre 2021.



Según el reporte, este indicador es mayor en $us 2.755 millones a la cifra registrada el año pasado, cuando se alcanzó un total de $us 4.213 millones.



“Este valor representa un incremento del 65,4% en relación a la gestión 2020 y se explica por las variaciones positivas que registraron las actividades económicas de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca que alcanzaron un comportamiento positivo del 25%”, refiere el INE.



El sector de hidrocarburos llegó al 7,3%; la extracción de minerales, al 113,6% y la industria manufacturera, al 93,5%.



Los principales productos que aumentaron en las exportaciones son los que corresponden a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; por ejemplo, fueron la castaña en 46,4%; semillas de sésamo (ajonjolí) en 23,8% y bananas en 12%.



La extracción de hidrocarburos en el período analizado mostró una recuperación paulatina del sector, debido a las exportaciones de gas natural que crecieron en 6,7% y combustible (petróleo) en 90,9%.



La actividad de extracción de minerales presentó una variación positiva, que se explica por el incremento de las exportaciones de plata en 151,5%, plomo en 109,0% y zinc en 88,7%, en comparación a similar período de 2020. Cabe destacar que, en la presente gestión, se registró un ascenso significativo del sector minero del 52,4%.



Al mes de agosto de 2021, los principales productos de la actividad industria manufacturera que incrementaron las exportaciones fueron, estaño metálico en 170,3%, carne de la especie bovina en 118,4%, oro metálico en 106,7% y productos derivados de soya en 75,2%, respecto al mismo período de la gestión 2020.



Lea también ECONOMÍA Protección de producción nacional genera fricción en otros mercados Ante medidas paraarancelarias para cuidar la producción nacional, Perú y Argentina reaccionan con acciones que afectan las exportaciones bolivianas. Agropecuarios insisten en lucha al contrabando

​