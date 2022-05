Exportaciones tradicionales suben por el ‘efecto precio’, pero caen en volumen

Escucha esta nota aquí

El comercio exterior reportó buenas cifras al primer trimestre de este año. El último boletín informativo del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) — basado en cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) — reveló que las exportaciones externas llegaron a $us 3.037 millones. El reporte de la entidad privada resalta un incremento de las ventas los productos tradicionales por el incremento del precio de las materias primas, pero advierte un descenso el volumen de hasta 15%.

En total, durante los primeros tres meses de este año, las ventas externas alcanzaron los $us 3.037 millones. La cifra representa un crecimiento de hasta el 31% más de lo registrado en igual periodo de la pasada gestión, cuando las exportaciones alcanzaron los $us 2.316 millones.

Minerales e hidrocarburos

En detalle el reporte señala que las ventas de productos tradicionales llegaron a $us 2.264 millones, lo que significa un crecimiento del 28% en relación a enero-marzo del 2021; en dicho periodo se reportaron exportaciones por $us 2.316 millones

No obstante, el IBCE hace notar que el volumen descendió un 15%, detonando un “efecto precio” positivo, pese a esta caída de la cantidad exportada.

En detalle, según las cifras expuestas por el IBCE, las exportaciones de gas llegaron a $us 671,7 millones, lo que representa un 30% más con relación al mismo periodo del año pasado.

Mientras que las exportaciones mineras llegaron a $us 1.592 millones, un 27% más a los reportado en el 2021. Además, el comercio externo de los minerales representó en este primer trimestre un 52% de las ventas totales que hace el país.

Mientras exportaciones de productos no tradicionales incrementaron un 42% tanto en valor como en volumen, impulsadas principalmente por el buen desempeño de las exportaciones de los productos oleaginosos y sus derivados como también de las ventas externas de las maderas y sus manufacturas, explicó el IBCE.

En total, este sector reportó $us 773,2 millones en exportaciones. De esta cantidad, $us 401,1 millones corresponden al sector soyero, además, de otros $us 46,3 millones por girasol y sus derivados.

