Exportadores indican que hace falta un decreto para autorizar el veto a la exportación de aceite comestible

Marcelo Olguín , gerente general de la Caneb, indicó que “consideran que no es suficiente una resolución ministerial o biministerial, porque la medida, de poder exportar aceite y sus derivados, está a nivel decreto. Se necesita un Decreto Supremo que modifique los que están vigentes que autorizan la exportación del aceite comestible de giraso l”.

Que remarcó que no es una medida inteligente, más en la actual coyuntura, cortar el flujo de divisas, “no solo se va afectar a los $us 110 millones que supone actualmente la exportación de aceite comestible, sino que se afecta a todo el complejo oleaginoso que en lo que va de 2024 ya exportó $us 942 millones y en 2022, contribuyó con una exportación de $us 2.200 millones”, sostuvo Olguín.