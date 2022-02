Exposoya 2022 trae cinco nuevas variedades para mejorar la productividad y afrontar condiciones climáticas adversas

Escucha esta nota aquí

Después de dos años por la irrupción de la pandemia de Covid-19 en Bolivia, el viernes (18) y sábado (19) del presente mes, el Centro Experimental de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), distante 80 km de la carretera a Trinidad, volverá a ser el escenario de la Exposoya 2002, evento ferial de difusión tecnológica agrícola.

Con motivo de la muestra se lanzará comercialmente cinco nuevas variedades de soya desarrolladas por centros de investigación, como un importante aporte para mejorar la productividad y afrontar las condiciones climáticas adversas.



A decir del presidente de Anapo, Fidel Flores, de la feria participarán más de 100 expositores, entre centros de investigación públicos y privados, casas comerciales, proveedores de maquinarias agrícolas, entidades financieras y otros actores de la cadena productiva oleaginosa, quienes mostrarán sus tecnologías, productos y servicios al agricultor. Dijo que este es un evento organizado por productores para productores.

“En esta oportunidad se hará el lanzamiento comercial de cinco nuevas variedades de soya que han sido desarrolladas por los centros de investigación públicos y privados. Algunas con características de tolerancia a la sequía, lo que constituye un importante aporte tecnológico para disminuir los riesgos de pérdidas productivas y económicas por condiciones climáticas adversas”, destacó Flores.

Cabe apuntar que, debido a la sequía, en los últimos años el rendimiento promedio ha sido de dos toneladas por hectárea. Empero, si los productores tuvieran acceso a nuevos eventos de biotecnología, como la soya HB4 resistente a sequía, se podría llegar a 2,7 toneladas por hectárea, aumentando la producción sin necesidad de ampliar la frontera agrícola y evitando pérdidas productivas anuales de 500 mil toneladas y económicas de al menos $us 200 millones, como ha ocurrido en los últimos años.

El aporte de la soya, según Flores, ha sido importante para la recuperación de las exportaciones del país, por un valor de cerca de $us 1.400 millones de divisas; “con el aporte de la biotecnología se habría llegado a unos $us 2.000 millones, es decir $us 600 millones adicionales”, manifestó.

El líder del sector soyero expresó que como productores hacen su mejor esfuerzo para optimizar la productividad y aumentar la producción, de tal manera que se generen mayores excedentes para las exportaciones y se contribuya a la reactivación productiva y económica del país.

En ese sentido, aseveró que “es importante que el Gobierno Nacional facilite el acceso a la biotecnología con la aprobación de nuevos eventos de semilla genéticamente mejorada, con resistencia a la sequía y al ataque de plagas, como son los eventos en soya HB4 e Intacta”.

Anapo espera la asistencia a Exposoya de al menos 5.000 productores de las principales zonas de producción, tales como Pailón, Cuatro Cañadas, San Julián, El Puente, Guarayos, San Pedro, Okinawa, San Pedro y otras zonas productivas, en su Centro Experimental, ubicado en la localidad 26 de Agosto, del municipio Cuatro Cañadas.

También esperan contar con la presencia de autoridades del Gobierno Nacional, de la Gobernación de Santa Cruz y de los Gobiernos Municipales, principalmente de Pailón, Cuatro Cañadas y San Julián.

En la Exposoya 2022 se demostrarán, además de tecnologías relacionadas con nuevas variedades de soya, nuevos híbridos de maíz y sorgo, paquetes tecnológicos para mejorar el manejo de malezas, plagas y enfermedades, fertilización de base y foliar, entre otros.

