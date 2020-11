Exviceministro deslinda responsabilidad por irregularidades en AE Vivienda y reveló que desde junio se recomendó una auditoría

Escucha esta nota aquí

El exviceministro de Vivienda, Vladimir Ameller, informó este lunes que mientras ejerció ese cargo, tanto él, como el exministro Obras Públicas, Iván Arias, no aprobaron ningún proyecto habitacional. Es más, apuntó que en junio se ordenó realizar una auditoría de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda).

Ameller salió a declarar después que el actual ministro del área, Édgar Montaño, revelara presuntas irregularidades en AEVivienda. Si bien no mencionó a ninguna exautoridad, sostuvo que el Gobierno de Transición adjudicó de manera irregular un proyecto habitacional, usando el 90% de los recursos de la entidad estatal.



"Por eso estoy exigiendo la renuncia inmediata del director nacional de la AEVivienda (Cesar M. Cladera Aponte), además la situación se agrava porque siguen contratado personal eventual, siguen licitando a pesar de que les he hecho llegar instrucción que no hagan ninguna acción", dijo Montaño.

Pago de créditos de AEVivienda queda suspendido hasta nueva disposición La medida aplica para los beneficiarios de los proyectos de vivienda social y de financiamiento de vivienda que cuenten con cartera activa en cualquier entidad financiera, según el reporte del ente estatal

De forma específica sostuvo que se destinaron 1.243 millones de bolivianos para el proyecto Comunidades Urbanas-Ciudad Esperanza, en el departamento de Santa Cruz, lo que representa casi todo el presupuesto de AEVivienda que llega a 1.414 millones bolivianos.



Ameller vio con buenos ojos que el nuevo Gobierno inicie una investigación en la estatal, que desde el 2011, tiene completa autonomía administrativa, financiera y legal, gracias al Decreto Supremo 986 de ese año.



En ese sentido, dijo que cualquier proyecto debe ser aprobado por el Director Ejecutivo. Y aseguró que él, y el exministro Arias, desconocían el proyecto.



Explicó también que durante el Gobierno de transición a través del Decreto Supremo 4296 de julio del 2020, se instruyó a la AEVivienda la realización de una auditoría técnica, operativa y legal con corte al 31 de ese mes y recomendó no comprometer recursos para proyectos, mientras no se conozcan los resultados del estudio.

Ministro de Obras Públicas denuncia irregularidades en proyecto de AE Vivienda en Santa Cruz Edgar Montaño, titular de esta cartera de Estado, dijo que el anterior Gobierno destinó el 90% del presupuesto de la agencia estatal para un solo proyecto en Santa Cruz. La cifra es de Bs 1.283 millones



“Ni el ministro Arias ni yo aprobamos contrato alguno o pago sobre las convocatorias realizadas por la Agencia Estatal de Vivienda. Pasamos un instructivo para que cumplan el decreto. De eso hay notas y circulares”, reiteró.

Además, aseguró que el director de AEVivienda fue designado de forma directa por el poder ejecutivo.