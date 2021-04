Fedecomin amenaza con declarar “lucha abierta en las calles” si el Gobierno no atiende sus demandas en 48 horas

Escucha esta nota aquí

La Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de La Paz anunció este jueves que saldrán a las calles, desde la próxima semana, si el Gobierno no tiene un trato igualitario con este sector. Denunciaron que las empresas privadas son favorecidas con contratos de explotación de minerales.

El presidente de Fedecomin, Pánfilo Marca, indicó que el 22 de abril la Asamblea Legislativa Plurinacional pretende aprobar una ley que no fue consensuada con el sector. Por esta razón, se declararon en estado de emergencia.

“Se habló de dinamizar la economía, pero con esta ley están buscando mantener a la gente en un estado de desocupación, porque a simple denuncia el Ministerio Público va a paralizar las operaciones mineras en el país”, afirmó Marca.

El dirigente agregó que, si en 48 horas no reciben una respuesta por parte del Ministerio de Minería para consensuar la norma, desde el lunes iniciarán una serie de protestas por el centro paceño.

“Si no nos dan una respuesta positiva saldremos a las calles a declararnos en lucha abierta, frente a esta injusticia que a espalda de las cooperativas mineras están aprobando”, sentenció.

Marca dejó abierta la posibilidad de asistir a un diálogo para debatir la ley, si son invitados por las autoridades. El líder minero, también mencionó que, desde hace 10 años, existen cooperativas mineras que están esperando tener contratos para formalizar la explotación, pero, que hasta ahora son aprobados.

“Como nosotros venimos de las comunidades no los podemos sobornar, no podemos coimear, pero las empresas privadas como tienen recursos fácilmente pueden coimear”, cerró Marca. Sobre el tema, las autoridades del área aún no se han manifestado.