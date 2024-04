Fernando Monasterio: “Para invertir, uno tiene que tener optimismo y esperanza”

No, la verdad es que a mí no me parece como si fuera ayer porque han pasado tantas cosas interesantes, que, como todo en la vida, el tiempo y las experiencias nos permiten madurar.

Paralelamente, el mismo gobierno del licenciado Paz Zamora dice, bueno, tenemos que hacer del crédito una herramienta de progreso de los bolivianos y para ello necesitamos tener más instituciones financieras que las que tenemos ahora. Y se promueve la creación de bancos y otras instituciones financieras. Ya había pasado un año o un año y medio del Fondo Ganadero y, por la masa crítica requerida en cualquier tipo de negocio, rápidamente se puede identificar que no era rentable si es que no incursionaba en otro sector de la economía. Entonces, se toma la decisión de convertirse en banco múltiple, para operar en todos los sectores económicos.

No, no, ya es amplio el banco; el sector agropecuario forma parte quizás de un 25% solamente de los activos productivos del banco. Bolivia tiene multiactividad y el banco está operando a todo nivel, ahora en los nueve departamentos.

Le voy a contar así rápidamente. Iba a un congreso e iba deprimido con las noticias en el país. No recuerdo cuándo. Me topé con un personaje que me recomendó un libro: Abundance, que significa Abundancia. En resumen, dice que evidentemente en el mundo ha habido muy malos episodios, pero demuestra cómo, al final, su curva de progreso ha sido exponencial en cuanto al bienestar de las personas. Me gustó mucho el libro y lo he tomado como una forma de vida, de ver que las malas son siempre pasajeras y las buenas también, pero lo que dice el libro es que más son las buenas que las malas.