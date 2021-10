Ganadero: "Hay grupos irregulares que buscan el derramamiento de sangre en San José"

Escucha esta nota aquí

Ni el presidente del bloque ganadero de la Chiquitania, Adrián Castedo, se libró de los avasallamientos. Desde hace varios meses, su predio se encuentra con gente extraña que le impide hacer trabajos e ingresar. Según él, además, ya empezaron las amenazas con machete, y además el abigeato.

Hace poco, Fegasacruz convocó a reunión a varios propietarios de estancias con problemas de tierra, argumentado que se buscarían soluciones, pero hasta la fecha, personas como Castedo y otras, siguen sin respuesta.

Es más, Castedo ya consiguió la orden de aprehensión contra Joel Ocampo Fernández, el 27 de agosto de este año, y hasta la fecha no se ejecuta, supuestamente por falta de personal.

"Queremos denunciar ante la opinión pública la aparición de grupos irregulares en el municipio de San José de Chiquitos, que están buscando el derramamiento de sangre de productores y trabajadores del campo", dijo Castedo en conferencia de prensa con el presidente cívico de San José, y otros miembros de la institucionalidad ganadera.



Según él, son más de 20 personas, aparentemente con instrucción paramilitar, según mostró en algunos videos. "Este señor de nombre Remberto Loayza León, que es de Potosí, está acá en San José de Chiquitos, pretendiendo linchar a productores ganaderos", aludió a uno de los que tiene identificados.



Castedo dijo que estos grupos irregulares aseguran tener la protección de autoridades en función de Gobierno y lamentó que el INRA intente hacer pericias de campo con avasalladores en un predio, cosa que tildó de irregular.



"El mismo director nacional del INRA dijo que en predios privados avasallados primero se procede al desalojo y después se continúa con las pericias de campo, cosa que no está sucediendo", aludió.



Castedo dijo que otras denuncias indican que sucede exactamente lo mismo en otra propiedad en San José, y en una del Norte Integrado. Alertó con el riesgo de que ocurra lo de Guarayos, donde policías salieron heridos de bala, o lo de San Julián, donde balearon a un productor, que por poco pierde la vida.

Darling Méndez, presidente cívico de San José, dijo que el INRA y la justicia ya deberían estar haciendo la investigación, porque estas situaciones se dan día a día. "No deberíamos estar haciendo la denuncia. Llamo a las autoridades judiciales, INRA, que tomen cartas y acciones. No podemos estar viviendo en un país donde no se respeta la propiedad privada", lamentó.

Sobre el tema, Oscar Castro, secretario de los interculturales de la Chiquitania, aclaró que su organización, ni los integrantes de la misma cometen actos de violencia, no toman tierras y menos roban ganado,

Castro detalló que en la zona hay cuatro organizaciones y que ellos (los interculturales) junto con los indígenas son los que menos tierras tienen, Siendo la organización La Única la que tiene la mayor superficie de tierras.

"Cuando hay este tipo de denuncias es bueno aclarar que organización comete los delitos y no generalizar", sostuvo Castro.

Foto: David Ankasi, de sombrero, uno de los denunciados por Castedo

Foto: Remberto Loayza León, también nombrado por avasallamiento en San José

Foto: Otro de los denunciados en San José, por amenazar al propietario del predio