Ganaderos se declaran en emergencia por bloqueo de vías en Santa Cruz y pérdidas diarias de $us 2,1 millones

Según los ganaderos, el bloqueo de las carreteras genera una perdida diaria de $us 600.000 por el no transporte de 1.000 cabezas de ganado por la Chiquitania; se pierden otros $us 300.000 por dejar de llevar 712 reses por el Beni; se pierden $us 34.000 por el servicio de transporte no realizado.