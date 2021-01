GanaMóvil, la app del Banco Ganadero mantiene la mejor puntuación entre 12 entidades financieras

Escucha esta nota aquí

GanaMóvil, la aplicación gestada por el Banco Ganadero para realizar transacciones financieras, tiene la mayor puntuación de los clientes en las plataformas Android e iOS. Y no es la primera vez que tiene esta distinción de parte de los usuarios, sino que mantiene su liderazgo por sexto año consecutivo.

De acuerdo con las políticas de evaluación que describe Android en su portal web, cada opinión y calificación de estrellas resultan de la experiencia de sus usuarios con el contenido de la app y que Google no interviene de ninguna manera para que las personas califiquen ni publiquen opiniones al respecto de la aplicación.

En Android, la nota para GanaMóvil es de 4,8 sobre 5 y en iOS, la plataforma de Apple, la app del Banco Ganadero alcanza los 4,7 sobre 5. Es necesario considerar que, en la tienda de apps de Android existe mayor cantidad de calificaciones que en la tienda de IOS, debido a la gran cantidad de estrellas que le otorgaron los usuarios de la app.

“Debo felicitarles no solo por su aplicación, sino por el conjunto de soluciones. Entre ellas, la excelente atención por WhatsApp”, escribe Gary Zubieta después de dejar cinco estrellas. “Excelente aplicación, me facilita todo y me evita ir al banco”, comenta Yoel Fernández a inicios de 2021.

Edgardo Cuéllar, gerente de Marketing del Banco Ganadero, agradeció primeramente el feedback de los usuarios de GanaMóvil e indicó que, entre los comentarios, sin duda, hay sugerencias, oportunidades de mejora y críticas, las cuales son respondidas y se toman en cuenta para mejorar la aplicación y dar el mejor servicio al usuario.

Entre las funciones que brinda la app, se puede mencionar el pago de los servicios básicos, transferencias interbancarias o con otros bancos, cobro de giros, consulta de saldos, asesoramiento financiero, ubicación de sucursales y puntos de atención, pago de tarjetas de crédito y préstamos, así como el asesoramiento financiero a sus clientes.

Sobre del Banco Ganadero

Como Banca Múltiple atiende a los más diversos sectores: agricultores; ganaderos; comerciantes, industriales, constructores, exportadores; grandes, medianos y pequeños empresarios; artesanos y asalariados.

Su cartera de clientes hace que sus servicios lleguen a todo el país con productos especializados para cada sector.

El crecimiento de Banco Ganadero se sustenta en tres pilares: calidad, tecnología y gestión de talentos, brindando siempre una óptima atención a sus clientes.