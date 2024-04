Ganancias de Tesla caen pero sus acciones se disparan por anuncio de nuevos vehículos

El fabricante estadounidense de automóviles eléctricos Tesla registró este martes una fuerte caída en sus beneficios trimestrales en un mercado cada vez más competitivo, si bien sus acciones se dispararon luego de que su director ejecutivo, Elon Musk, prometiera acelerar sus planes de crear un vehículo más asequible.





En los tres primeros meses del año, el grupo facturó 21.300 millones de dólares, 9% menos que en igual período del año pasado, y su ganancia neta cayó un 55% hasta 1.300 millones de dólares, debido a que las ventas de autos eléctricos están "bajo presión", según la compañía.





"Tuvimos muchos desafíos en el primer trimestre", sostuvo Tesla en un comunicado, en el que cita los problemas del transporte marítimo en el mar Rojo por los ataques de los rebeldes hutíes o el sabotaje de su planta en Alemania.





La empresa acaba de anunciar el despido de unos 14.000 trabajadores, en medio de dudas sobre si sus esfuerzos por crear tecnología de conducción autónoma será comercialmente viable y después de llamar a revisión su modelo Cybertruck por un problema de aceleración.





Esta reducción de plantilla en más de un 10% ahorrará a Tesla más de 1.000 millones de dólares anuales en costos, declaró su director financiero, Vaibhav Taneja, en una conferencia telefónica con analistas.





Sin embargo, las acciones subieron más de un 11% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street después de que Tesla se comprometiera a "acelerar" la fabricación de nuevos modelos, incluyendo algunos "más baratos".





Al comienzo de la conferencia de este martes, Musk dijo que la producción de esos vehículos comenzaría a principios de 2025 o a finales de 2024, frente al plazo anterior de la segunda mitad de 2025.





Los vehículos "utilizarán nuevos sistemas de la plataforma de próxima generación, así como los de la actual", dijo Musk. "Así que no depende de ninguna nueva fábrica ni de una nueva línea de producción masiva", completó.





Musk evitó dar detalles sobre el plan, al asegurar que se revelarán en agosto.







- Robotaxis -

La declaración del magnate sobre los nuevos vehículos ocurre en medio de versiones de que Tesla estaría dando largas a los planes para el "Model 2", el nombre no oficial de lo que se espera que sea un vehículo comercializado en masa y de menor precio.





Aunque las revelaciones de Tesla sobre estos nuevos autos impulsaron las acciones, "la empresa aún no ha ofrecido plazos para estos nuevos autos, que podrían tardar años en llegar al mercado en un momento en que se está intensificando la competencia de los vehículos eléctricos en varios mercados", aseguró Gadjo Sevilla, analista sénior de Emarketer.





Tesla también comunicó este martes que seguirá adelante con una estrategia de fabricación "revolucionaria" de un "robotaxi construido expresamente para ese propósito".





Los principales analistas han expresado, sin embargo, su escepticismo sobre la acogida de esa iniciativa.







- "Transición mundial" -







"Tesla existe para acelerar la transición mundial hacia una energía sostenible", había escrito Musk en X, su propia red social, el lunes.





"Feliz día de la Tierra", añadió, tras recordar el décimo aniversario de la primera entrega de un Tesla Model S en China.





Justamente, el mercado chino le genera ahora algunos problemas, al surgir en los últimos meses muchos competidores locales que también buscan internacionalizarse.





El chino BYD le arrebató a Tesla el título de mayor vendedor mundial de autos eléctricos a fines del año pasado.





Pero Tesla se mantiene al tope de este nuevo mundo automotor: el Tesla Model Y fue el auto más vendido globalmente en 2023.





Es la primera vez que un vehículo eléctrico logra este hito. Y lo consiguió en un mercado menos dinámico de lo esperado, al menos en Estados Unidos.





Entre enero y marzo, el fabricante entregó menos vehículos que un año antes en igual período, y sobre todo menos de lo esperado por los analistas. La producción también decepcionó con una caída de 8,5%.





Los recortes de precios anunciados este fin de semana en Europa, Estados Unidos y China "apuntan a revivir la demanda y revelan que la debilidad" del mercado no finalizó aún, consideraron los analistas de Bank of America el lunes.





