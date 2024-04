Gas: en 2011 YPFB culpó a Jaime Paz y a Goni por inflar reservas, ahora el Gobierno apunta a Mesa

ECONOMÍA

Asambleísta observa que YPFB gaste en certificaciones de reservas de gas natural que no se revelan

Según el Sicoes, la primera licitación se adjudicó en marzo de 2023 a la consultora Ryder Scott Company por $us 445 mil y la segunda fue a la firma DeGolyer and MacNaughton, en enero del presente año por $us 425 mil.