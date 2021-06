Gazprom y YPFB retoman negociación por campo Vitiacua; desde 2018 analizan proyectos sin llegar a acuerdos concretos

Escucha esta nota aquí

La empresa rusa Gazprom y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reiniciaron conversaciones para la exploración del campo Vitiacua, ubicado en el municipio chuquisaqueño de Macharetí. El anuncio lo dio a conocer el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, a través de su cuenta de Twitter, informó la estatal este jueves mediante un comunicado de prensa.

Desde 2018 ambas empresas vienen negociando, pero sin llegar a acuerdos concretos.

El vicepresidente de Administración y Fiscalización de Yacimientos, Armin Dorgathen, precisó que la estatal y la firma rusa negocian una posible inversión preliminar en exploración en Vitiacua.

"Hay nuevos actores, el ingreso de nuevas operadoras generará inversión y empleos en la industria petrolera en Bolivia”, indicó Dorgathen, en el comunicado.

Esta área está dentro de un polo del Plan Exploratorio que YPFB desarrolla y es la continuación estructural del megacampo Sábalo, al norte están los campos Huacaya, Margarita y Boicobo Sur.

Gazprom es la mayor compañía de Rusia, fue fundada en 1989 y, según la revista Forbes, tiene 456.000 empleados.

El comunicado oficial sostiene que las conversaciones con la empresa rusa se realizaron durante el XXIV Foro Económico de San Petersburgo, en ese país, en el que participó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.

En enero de 2019, la firma rusa anunció su intención de invertir $us 1.200 millones en Vitiacua, que tendría un potencial de producción de unos 12 millones de metros cúbicos diarios.

Esto equivale a una cuarta parte de la producción total de gas del país, que usa para el abastecimiento del mercado interno como para la exportación. Sin embargo, según el Gobierno, los avances se frustraron durante el Gobierno de Jeanine Áñez.

No obstante, no es la primera vez que anuncian este tipo de acuerdo. Según la agencia de noticias Sputnik, tras un acuerdo de 2018 entre los presidentes Evo Morales (2006-2019) de Bolivia y Vladimir Putin de Rusia, YPFB y Gazprom han negociado en años pasados proyectos conjuntos de exploración, producción e industrialización de gas natural, aunque no llegaron a firmar convenios definitivos.