Gigante dormido: demora en Viru Viru Hub frena ingresos por $us 8.000 millones al año

Otro gigante dormido, así se puede catalogar el proyecto del Viru Viru Hub. Actualmente el mismo está en standby y no se sabe si esta obra se concretará a corto, mediano o largo plazo. Todo se es incertidumbre, pese a que en 2019 el Estado firmo un convenio con el grupo francés Aeropuertos de París (ADP) que se comprometía a realizar una inversión de $us 420 millones para desarrollar esta infraestructura.

A cuatro años de este hecho nada paso. ADP no logró concretar ninguna inversión . Desde la Gobernación de Santa Cruz explicaron que la demora en la ejecución de esta iniciativa priva al país de una fuente importante de ingresos y empleos, que se pueden generar entorno a este proyecto.

Un estudio de esta instancia de Gobierno, que demoró un año en su realización, establece proyecciones sobre la cantidad de recursos que ingresarían al país si la obra se comienza a ejecutar desde 2025. Dicho diagnostico prevé ingresos por $us 200.000 millones en los próximos 25 años.

Esto equivale, en promedio, a $us 8.000 millones , una cifra que incluso sobrepasa los ingresos generados por las exportaciones de gas, que en su apogeo llegaron a generar más $us 6.000 millones en 2013 a las arcas estatales.

Solamente en el sector transporte en 2025 se pueden generar hasta $us 276,4 millones , a través de más 5.700 viajes de taxi al día, más de 2.400 microbuses al día.

Para 2030 esta cifra se eleva a $us 424,2 millones. Pero este número puede crecer hasta $us 2.794 millones en 2050. La proyección contempla solo el costo de pasajes que pagan las personas se transportan desde la terminal área.

Lo mismo pasa en el rubro de hospedaje. El estudio de la Gobernación establece para el 2025 la llegada de 1,6 millones de turistas puede dejar un ingreso de $us 460,7 millones.

La proyección de la generación económica se eleva a $us 707,1 millones para el 2030 y hasta $us 4.657 millones para 2050.

Este escenario fue realizado por la Gobernación cruceña que prevé que el sector de la alimentación reciba ingreso por $us 368,5 millones en 2025 y de $us 565,7 millones para 2030. La tendencia subirá a hasta $us 3.726 millones (2050).