Gladymar cumple 37 años con una colección que rinde homenaje a Bolivia

Cerámicas Gladymar S.A., empresa pionera en la fabricación de cerámica esmaltada con la más alta calidad del mercado, cumple 37 años de operación, y lo celebra homenajeando a Bolivia.



Gladymar nace como una empresa familiar, frente a la necesidad de ofrecer productos altamente competitivos para el aporte del desarrollo urbanístico de Santa Cruz; y hoy es parte de los proyectos más icónicos de Bolivia. La calidad de sus cerámicas y porcelanatos, junto con la amplísima variedad de sus productos, la convierten en digno estandarte de la industria nacional.



Hace más de tres décadas y media, Gladymar se presentó al mercado por primera vez, con una producción en base a tecnología alemana, para su cerámica extrusada denominada 'Kaiser', que sigue siendo parte de la vida de los bolivianos. Tras el éxito de este producto, procede a la fabricación de cerámica esmaltada, invirtiendo así en la mejor tecnología italiana para continuar hasta hoy, invirtiendo constantemente en el desarrollo, la investigación y el talento de sus recursos humanos.



“Nos llena de orgullo cumplir 37 años trabajando arduamente, aportando al desarrollo del país. Nuestro objetivo siempre ha sido presentar productos innovadores y de última tecnología en el mercado, que permita a los bolivianos sentirse identificado”, afirmó el gerente general de Cerámica Gladymar, Gonzalo Taborga.



En 2013, Gladymar hace noticia mundial al ser la primer fabrica en producir porcelanatos con arcilla roja, y sin el uso de agua en su proceso de producción. Un año mas tarde, nuevamente coloca al país en los principales titulares de la industria cerámica, al fabricar el formato 60x120cm. Nunca se había logrado llegar a un formato tan grande, sin el uso de agua. El 2019 vino con mas sorpresas ya que vienen fabricantes de Italia, España y Brasil a ver como era posible que Gladymar haya logrado producir el formato mas grande jamás producido por vía seca: 90x90cm.



Uno de sus más grandes orgullos radica en ser una de las contadas empresas de América Latina que cuenta con una planta de fabricación de porcelanato “en seco”, siendo así la única empresa boliviana que puede presentar esta tecnología que no solo se inspira en la naturaleza, sino que trabaja por preservarla, ahorrando mas de 90% del agua utilizada comúnmente en la industria.



“Desde nuestros inicios, la filosofía de nuestros fundadores fue que en Gladymar no fabricaríamos cerámicas, sino que fabricaríamos emociones, y gracias a ello, somos parte de la vida de todos los bolivianos. Gladymar está presente en todos los lindos momentos de nuestra gente. Gracias a Dios somos reconocidos internacionalmente por nuestro esfuerzo, dedicación, pensamiento creativo e innovador, llevando en alto la identidad de Bolivia”, agregó el ejecutivo.



Gladymar es tendencia, y se inspira no solo en los paisajes y la naturaleza que se destaca en el mundo, recreando los colores, la vivacidad y las sensaciones que ayuden a construir un ambiente acogedor y vanguardista, sino que también en las ultimas tendencias de la moda. En esta oportunidad, Gladymar dará a conocer su nueva colección de cerámicas inspirado 100% en Bolivia, en sus colores, en su esencia, en su cultura. “Esta es una colección que transmitirá el sentimiento de pertenencia que tenemos” agregó Juan Pablo Roda, subgerente de Marketing de la empresa.



Destacada por el amplio portafolio de productos que ofrece, Gladymar es también representante de prestigiosas marcas internacionales de pisos y revestimientos, al igual que las mejores marcas de griferías y sanitarios, complementos y pinturas Coral. Bolivia entera debe sentirse orgullosa por lo que representa para la industria cerámica mundial; por el sello 'Hecho en Bolivia' que llevan las cajas de cerámicas al cruzar las fronteras y por estar expuestas en las principales ferias internacionales.