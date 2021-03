Gobernación augura una buena cosecha de la campaña de verano por las lluvias

ECONOMÍA

Soyeros del norte se reúnen con autoridades para tratar banda de precios, pero Anapo desconoce la cita

“En Chicago está a $us 520 (la tonelada) y aquí queremos vender a $us 420 o $us 430, que la industria nos pague buen precio”, dijo Eliazer Arellano, dirigente soyero del norte cruceño