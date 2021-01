Gobernación: Si Bolivia no supera los volúmenes mínimos de gas firmados con Argentina, perderá $us 10 millones al mes

Escucha esta nota aquí

La Gobernación de Santa Cruz advirtió que, si Bolivia no supera los volúmenes mínimos de gas natural firmados con Argentina en la quinta adenda, el país perdería ingresos por $us 10 millones mensuales debido a la nueva estructura de precios acordada en diciembre.

Jorge Franco, secretario de Energías, Minas e Hidrocarburos de la Gobernación, dijo que el equipo técnico de su despacho hizo un análisis completo de la quinta adenda porque se trata de una fuente importante de recursos económicos para el Estado y las Entidades Territoriales Autónomas ( ETA's). En este sentido, aclaró que las regiones tendrían ganancias, pero solo para volúmenes adicionales a los pactados porque se basan en otros parámetros, entre ellos el precio Henry Hub.



Antes, el cálculo se hacía con los precios del Gas Natural Licuado (GNL) que, por la pandemia disminuyeron considerablemente. Entonces, habrá ganancias si se exporta más de 11 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) en verano y por encima de los 16 MMm3/d en invierno. "Es decir, exportar más gas de lo mínimo establecido, caso contrario perderíamos a escala nacional un 12% mensual de nuestros ingresos; es decir, cerca de los $us 10 millones mensuales, lo que afectaría a gobernaciones, alcaldías y universidades", advirtió Franco en conferencia de prensa.

El funcionario mencionó que es de conocimiento público que los campos están en declive y si no se exporta la misma cantidad que en 2020 se perderá dinero. Además, el nuevo acuerdo disminuye los volúmenes contractuales con respecto al anterior documento firmado con el Gobierno argentino. "Hay que aclarar que, desde 2016 venimos disminuyendo nuestra oferta de gas natural porque no hubo reposición de reservas. Desde 2009 teníamos que vender 27 MMm3/d, pero no sucedió", afirmó.

En este sentido, cuestionó que las autoridades nacionales indiquen que el precio está por encima de los valores de exportación con Brasil. Hace dos semanas, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, indicó que la suscripción de la quinta adenda entre YPFB e IEASA generará mayores ingresos para Bolivia y un mejor precio.



“Los precios del gas natural que se proyectan están fijados en base a la fluctuación de los precios internacionales, y con ello se estima lograr mayores ingresos para el Estado con mejor precio durante la gestión 2021”, sostuvo.



A través de un comunicado de prensa del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, la autoridad agregó que, “en comparación a la cuarta adenda firmada en febrero de 2019, (el nuevo convenio) repercutirá en mejores condiciones al tratarse de volúmenes que estarán fluctuando entre 9 y 20 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d), según la estacionalidad”.

Piden más inversión

Sin embargo, el secretario de Energía de la Gobernación, dijo que desde hace tiempo la Gobernación cruceña viene advirtiendo de la sobreexplotación de los campos maduros. "En 2019 ya bajamos los volúmenes con Brasil para no pagar multas, quizás esa sea la ganancia", indicó.

Asimismo, precisó que se debe hacer una nueva certificación de reservas de gas natural e invertir en la exploración de campos para no comprometer la venta externa ni el mercado interno.

Franco recordó que evidentemente se ha descubierto el pozo Boicobo X1 en Chuquisaca, pero recién estará en producción en los próximos cuatro a cinco años. "Exigimos al Gobierno medidas urgentes para afrontar esta crisis, porque en siete años no vamos a poder reponer a los contratos de exportación", finalizó.