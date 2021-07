Gobernador de Potosí dice que el mayor interés de la región es beneficiarse de la producción de litio

Escucha esta nota aquí

El gobernador de Potosí Jhonny Mamani, al concluir la reunión de la noche del martes en la Gobernación dijo: “Esto no se trata de atractivos turísticos, no se trata de iniciativas productivas; lo que se está hablando y el trasfondo de este tema es beneficiarse económicamente de los recursos no metálicos, me refiero a la industria del litio”, en declaraciones al diario El Potosí.



Por ello, ratificó que el litio y los recursos naturales “van a ser el factor de unidad de la sociedad potosina”.



Es así que dijo que las autoridades comparten el sentimiento de la gente que busca defender la integridad departamental.



La autoridad sostuvo que se debe tener a los mejores exponentes de la defensa del territorio departamental y afirmó que buscan responder a las demandas de la ciudadanía que busca preservar el territorio potosino.

Para hoy a las 14:00 se tiene prevista una reunión entre los gobernadores de Potosí y Oruro con el Ministerio de la Presidencia para tratar el tema de colindancia, problema que derivó en la destrucción de ocho domos del hotel Kachi Lodge en el salar de Thunupa.