Gobierno aclara que el Decreto 4850 no impone impuestos a plataformas digitales como Netflix

El Gobierno aclaró que el recientemente aprobado Decreto 4850 no establece un impuesto a empresas que prestan servicios digitales desde el exterior ni retenciones con el mismo fin.

“El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informa que el Decreto Supremo 4850 no fija impuestos a las empresas extranjeras de comercio digital y plataformas como Netflix, Zoom, Spotify, entre otras, ta mpoco al comercio digital ”, informó esa cartera de Estado en un comunicado.

La institución precisó que el Decreto 4850 reglamenta la Ley 1448, permitiendo que las personas naturales que realizan actividades como profesionales independientes y oficios, y que anteriormente debían pagar el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), ahora paguen el Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado (RC IVA), “con la posibilidad de beneficiarse de deducciones que antes no tenían”.

El ministerio reiteró que ninguna disposición de esa norma establece “que se deban realizar retenciones a empresas que prestan servicios desde fuera del territorio boliviano, y menos que éstas deban ser realizadas por personas naturales, toda vez que los servicios digitales prestados por estas empresas del exterior no están sujetos al RC IVA ”.

Lo efectivamente pagado será considerado como pago a cuenta del Impuesto a las Transacciones (IT), en cada periodo mensual, hasta su total agotamiento que no podrá exceder el periodo fiscal diciembre 2023. Si al vencimiento de este plazo subsistieran saldos no compensados, los mismos se consolidarán a favor del fisco.