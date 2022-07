Gobierno aclara que no pagará a BBVA con los aportes de la jubilación, pero no dice de dónde saldrá el dinero

En caso del peor escenario, en donde el país tenga que pagar los $us 105 millones a la empresa española Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-BBVA (como socia mayoritaria de la Administradora de Fondo de Pensiones BBVA Previsión AFP S.A.), por la nacionalización de sus acciones en el sistema de pensiones boliviano, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que ese dinero no saldrá de los aportes para la jubilación que realizan los trabajadores a las AFP y que esos recursos no serán afectados; los jubilados continuarán percibiendo sus rentas de acuerdo con la normativa vigente.