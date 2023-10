Gobierno: Bolivia se situará entre las economías con mayor crecimiento del 2023

La demanda interna es la variable clave que permitió equilibrar la desaceleración de la demanda externa. “Si no hubiese esta variable, la economía boliviana estaría en estos momentos con una tasa de variación negativa”, resaltó.

Mencionó también que el tamaño de la economía es de $us 44.315 millones en 2022, el “nivel mucho más alto” respecto a años atrás. Además, la tasa de desocupación urbana llegó a 3,8% a agosto de este 2023, el nivel “más bajo” en muchas décadas, en relación a otros países.

Por su parte, el exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinoza sostuvo que más de la mitad de la población no cree que el Gobierno supere la crisis económica, pero lo más preocupante todavía es que considera que el futuro será peor y de pronto sale el ministro de Economía a decir que el crecimiento de la economía es sólido.

“Muchas veces la ocupación no significa ingresos, pueden estar todo el día dando vueltas en la calle y sin embargo no llegan a cubrir el costo de la gasolina o el aceite, y no llegan a tener ingresos”, dijo Espinoza al ser entrevistado en el programa Dinero 360 de EL DEBER Radio.