Gobierno boliviano revela que Amaszonas tiene deudas por $us 3,3 millones y dice que no es responsable de su quiebra

La aerolínea Amaszonas tiene una deuda por diferentes servicios prestados que suman al menos Bs 23 millones desde 2010, reveló este miércoles el ministro de ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Édgar Montaño.



Con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) es Bs 11,9 millones por concepto de tasas de regulación, con el Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) suman Bs 7,9 millones, mientras que con la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) es Bs 3 millones, detalló.



Los montos económicos fueron desvelados luego que se confirmara la venta del 100% del paquete accionario de Amaszonas a la empresa estadounidense Nella Airlines Inc. Según los ejecutivos de la línea aérea el motivo de la venta es por la crisis económica que se venía arrastrando. Montaño negó que el Gobierno haya tenido algún tipo de intromisión.



Durante la gestión de Jeanine Añez, la línea aérea fue la única empresa que se benefició de las rutas principales en la pandemia del coronavirus y además tuvo “tratos especiales” de las exautoridades, aseguró el ministro.



“No quiero pensar que están utilizando la misma receta de Aerosur para no cumplir con las obligaciones que dice la Constitución Política del Estado y aquí quiero hacerle recuerdo a los nuevos gerentes o los nuevos accionistas que nuestro Gobierno va a hacer respetar los derechos laborales de todos los trabajadores”, sostuvo Montaño.



El director de la ATT, Néstor Ríos, afirmó que hasta el momento, desde la línea aérea no fueron conciliadas las deudas, mientras que el ministro de Estado instó a que se puedan honrar los montos que se vienen arrastrando desde 2010.

Ayer, al anunciar la venta de Amaszonas, su presidente ejecutivo, Sergio de Urioste, indicó que la aerolínea Nella Airlines Inc., empresa norteamericana cuyo principal propietario es un inversor brasileño, y adquirió la totalidad del paquete accionario de Amaszonas, asumirá los compromisos financieros diferidos con proveedores y acreedores, regularizará los pagos salariales pendientes y garantiza la estabilidad laboral de la plantilla de dependientes de la compañía aérea boliviana.



De Urioste aclaró que el acuerdo incluye el traspaso de la totalidad de las acciones a Nella Airlines, un holding en EEUU, siendo el propietario un empresario brasileño. Aclaró que los dueños de la compañía tienen inversiones en hotelería y que todo apunta a que la aviación será un negocio complementario en su portafolio de inversiones.



Mientras se concreta la venta de las acciones Amaszonas puede operar en todas las rutas que tiene designadas, aseguró Montaño.

Comunicado de Nella Airlines

La compañía aérea publicó en sus redes sociales un comunicado sobre la compra de Amaszonas:

"Nella Airlines Group dentro de su política de expansión, anuncia la incorporación de la Amaszonas Línea Aérea, con sede en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Con 22 años en el mercado, Amaszonas es la aerolínea más antigua en operación en Bolivia, posee la flota más moderna del país y también opera con vuelos internacionales regulares a Brasil, Chile y Paraguay".

Con esta adquisición, Nella Airlines Group pasa a actuar en un mercado que ha movido antes de la pandemia alrededor de 4 millones de pasajeros al año y que hasta el mes de junio de 2021 recuperó el 78% de esta demanda. "Seguimos firmes y confiados en el rápido aumento del volumen de pasajeros y cargas transportados por Nella en América Latina, con gran conectividad. Estamos confiados en que las sinergias resultantes de esta operación mantendrán la solidez del grupo en este momento de retomar y expandir la actividad."