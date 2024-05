Gobierno califica a Guarayos como “tierra de nadie” y pide sincerar el tema de los avasallamientos

“Entonces modifiquemos la norma, digámosle la verdad a Santa Cruz. Donde no hay parque, digamos ¿qué vamos a hacer con estas tierras? Vamos a decirle: este porcentaje para los campesinos, este porcentaje para los empresarios, y busquemos una solución integral”, remarcó la autoridad.



Insiste en que es necesario recurrir al diálogo, porque “cuando concluyen los primeros meses del año es cuando empiezan nuevamente los avasallamientos. Son momentos cíclicos en la historia de nuestro país. Entonces queremos evitar esos enfrentamientos armados donde todos tienen la culpa. Toda la gente que está sentada en ese lugar son corresponsables de lo que está pasando”, aseguró Del Castillo.



Que hizo notar que mientras siga con esa condición (de tierras protegidas) van a seguir los problemas. Entonces, sostuvo que tiene que llegar un momento en que los interculturales, los campesinos, los pueblos indígenas, que ahora están divididos en dos grupos en esa zona del país; los empresarios, el Gobierno y las autoridades departamentales se reúnan en una misma mesa y digan cuál va a ser la solución a estos problemas.



“La solución para nosotros no pasa por meter preso a cinco o seis personas, porque no sabemos si es del grupo de empresarios, si es del grupo de los campesinos, si es del grupo de los indígenas. ¿A quién? ¿Quién es el dueño de esa tierra? “, razonó Del Castillo.



Sobre el tema, Elías Tejerina, ex secretario general de los interculturales de Santa Cruz, indicó que el pedido de diálogo que hace el Gobierno es un aspecto que siempre apoyaron y que hasta el momento no se ha concretado.



Tejerina subrayó que los conflictos son generados porque la Justicia no cumple su labor, pues si bien hay casos de grupos que avasallan predios, también hay “empresarios avasalladores que tienen orden de desalojo, pero que no cumplen y la justicia no dice nada”.



Para el dirigente la propuesta de un encuentro interinstitucional puede ser un paso para solucionar los enfrentamientos por la tenencia de la tierra, aunque considera que si no hay un trabajo adecuado de la Justicia y la Policía, la solución solo será temporal.



“Los interculturales respetamos la propiedad privada. Si hay algún afectado y contaba con su título respectivo, nosotros íbamos a lugar del problema y si eran integrantes de nuestra asociación los que estaban cometiendo alguna ilegalidad se los retiraba de lugar. Nosotros respetamos la ley eso debe quedar claro”, subrayó Tejerina.



Jaime Hernández, gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), indicó que es bueno apostar por el diálogo, pero aclara que no se deben confundir el avasallamiento sufrido en Guarayos con los que recientemente se produjeron en el Norte Integrado.



“En el caso de Norte Integrado los predios afectados tienen títulos de propiedad. Por eso se hizo la respectiva denuncia ante las autoridades, por lo que es de esperar que estas cumplan con la norma. Lo que sucede en Guarayos es diferente, es bueno aclarar para que no haya confusiones”, señaló Hernández.