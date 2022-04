Gobierno de Arce garantiza exportación de gas hacia Argentina y asegura que es al "mejor precio de la historia"

Escucha esta nota aquí

Franklin Molina Ortiz, Ministro de Hidrocarburos y Energía, informó que luego de la reunión bilateral que tuvo el presidente Luis Arce con su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, los mandatarios llegaron a un acuerdo que garantiza la exportación de gas al vecino país para el invierno y “el mejor precio de la historia” para Bolivia por la venta de volúmenes adicionales de ese recurso.

"Este nuevo acuerdo divide en dos el precio de venta del gas a Argentina: un primer precio entre $us 8 y $us 9 el MMm3/d (millones de metros cúbicos por día), que es el costo establecido en el contrato actual para entregar hasta 10 MMm3/d de manera regular; y otro precio de aproximadamente $us 20 por cada MMm3/d adicional que se envíe durante el invierno", explicó el presidente de Yacimiento Pretrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen.

“Este acuerdo garantiza el precio con mayor valor en la historia de Bolivia para el gas. Bolivia se ha comprometido a entregar volúmenes adicionales para el invierno si Argentina así lo requiere y si nosotros tenemos la disponibilidad. Nosotros ofertamos 14 MMm3/d, pero en caso de que el vecino país demande más, podemos subir la oferta alrededor de los 18 MMm3/d en función de la disponibilidad de gas que tengamos, y esos volúmenes adicionales tendrán un precio que ronda los $us20 el MMm3/d. Esta negociación nos ha permitido cerrar un acuerdo beneficioso para el país, pero también para Argentina”, resaltó Molina.



YPFB destaca la operación conseguida con Argentina; sin embargo, algunos expertos en hidrocarburos, indicaron que el mayor ganador en la negociación es el vecino país, porque comprará gas boliviano a menor precio cuando este invierno deberá gastar entre $us 35 a 40 por millar de Gas Natural Licuado (LNG) importado desde EEUU.



Con Brasil

Por otro lado, el ministro sostuvo que “cada año pagamos como $us70 millones por el traslado del gas a Brasil cuando antes este era un gasto que hacía Petrobras, y eso es un daño económico que nos ha dejado de herencia el gobierno de Jeanine Áñez. Sin embargo, hemos manifestado a Brasil que no estamos de acuerdo con esos precios. Bajo esa lógica estamos en negociación con Petrobras y esperamos llegar a un buen término, porque no podemos seguir soportando las consecuencias de una pésima negociación y no estamos de acuerdo en seguir regalando nuestro gas".





