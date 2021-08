Gobierno destaca incremento en las exportaciones de carne y derivados de soya

Escucha esta nota aquí

La economía se reactiva en sectores clave. Eso sostiene el Gobierno al divulgar los resultados al primer semestre del comercio exterior. Desde el Ejecutivo destacan el incremento de las exportaciones de carne y productos derivados de la soya.

Este lunes, el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, informó que Bolivia duplicó las exportaciones de carne bovina entre enero y junio de este año, llegando a un récord histórico de 10.810 toneladas (t) por un valor $us 53 millones, según reporte de ABI.

Desde su cuenta de Twitter la autoridad destacó el incremento de las exportaciones de este producto, desde que el Gobierno autorizó su venta externa en 2016.

Por ejemplo, sostuvo que entre enero y junio de 2016 el país exportó 1.244 toneladas (t) de carne bovina por un valor de $us 6,1 millones. Al siguiente año las exportaciones llegaron a 996,9 t por $us 4,9 millones.

En 2018 las cifras se incrementaron a 1.455 t por $us 8,1 millones, mientras que en 2019 se exportaron 1.728 t por $us 8,1 millones; en 2020, esas cifras subieron a 4.931 t por $us 23 millones; y a junio de este año, llegaron a 10.810 toneladas por $us 53,1 millones.

“Nuestros principales mercados son China (85,24%) y la Comunidad Andina (13%), además de nuevos mercados como Rusia (1,73%)”, informó mediante la red social.

La mayor parte de las exportaciones (89%) es carne congelada que tiene como mercados principales China (96%), Rusia y Perú (4%).

El mercado de carne procesada (hamburguesas congeladas) es Ecuador y Perú que representa $us 3,1 millones. La carne refrigerada ($us 2,9 millones) se exportó al Perú, detalla.

Según el viceministro Blanco, la carne bovina es actualmente uno de los productos no tradicionales de mayor importancia en las exportaciones nacionales.

Pero no es el único producto con cifras positivas, la anterior semana la misma autoridad destacó el comportamiento de la venta externa de los derivados de la soya.

“De enero a junio de este año alcanzamos un récord histórico de exportación (en valor y volumen) de productos de derivados de la soya. Exportamos un 77,9% en valor y 16,2% en volumen más que el año pasado. Nuestro principal mercado sigue siendo la Comunidad Andina”, señaló.

Durante el primer semestre de este año las exportaciones de los derivados de la soya llegaron a 775,8 millones de dólares, superan los 363,5 millones reportados en el mismo periodo de este año.

No obstante, desde varios sectores y economistas, en especial el no tradicional señalaron que los buenos números del comercio exterior obedecen más a un efecto rebote y al incremento de los precios internacionales.

Por ejemplo, en varias oportunidades el economista Gonzalo Chávez señaló en que el crecimiento del Producto Interno Bruto al 5,3% -al primer cuatrimestre de 2021- es un efecto rebote. Y para ello, dio el ejemplo de que la economía es como un edificio de 10 pisos.

"Hasta 2019 el crecimiento se daba a partir de la planta baja. En 2013 subimos casi siete pisos y en 2013 escalamos solo dos pisos. Ahora, la economía debe subir del sótano del -8%. Por lo tanto, el crecimiento efectivo será mucho más bajo que el 5%", explicó.

