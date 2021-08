Gobierno dice que los recursos del FMI fortalecen las reservas internacionales

Escucha esta nota aquí

El viceministro del Tesoro y Crédito Público, Sergio Cusicanqui, afirmó que las reservas internacionales netas (RIN) del país se fortalecieron con la asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI).



"Esta asignación ha sido una decisión de la junta de gobernadores del fondo y a través de la cual se les ha asignado a todos los países un determinado monto de Derechos Especiales de Giro, que en primera instancia fortalecen las reservas internacionales netas", dijo este martes, en contacto con RTP.



Explicó que con la asignación de DEG, este organismo internacional trata de fortalecer las economías de los países miembros.



"Son un derecho potencial, que tiene el país y todos los países, para poder, en el futuro, comprar divisas, por ejemplo, dólares; y al igual que en la gestión 2009, eso está ahora registrado dentro de las reservas internacionales netas y ha venido a fortalecer esa variable en nuestra economía", remarcó.



El lunes, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó que las reservas internacionales netas del país se incrementaron a $us 5.100 millones con la asignación de DEG del FMI.



De acuerdo con un comunicado de prensa del Banco Central de Bolivia (BCB), publicado el 7 de julio de 2021, el saldo de las RIN, al 28 de junio del presente año, alcanzó a al menos $us 4.709 millones.



El martes de la semana pasada, el presidente del BCB, Edwin Rojas, informó que el Fondo Monetario Internacional asignó para Bolivia 230,1 millones de DEG, que equivalen a $us 326,4 millones.





