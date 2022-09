Gobierno está a punto de crear rangos impositivos para "proteger la industria boliviana" de bebidas

El Gobierno aseguró que el presupuesto reformulado 2022 "no incrementa" ninguna alícuota para bebidas alcohólicas y no alcohólicas, sino que establece rangos de aplicación del Impuesto el Consumo Específico (ICE) que coadyuvarán a la protección de la industria boliviana. Las empresas del sector consideran que la medida puede ser lapidaria no solo para las importaciones, sino también para la producción nacional.