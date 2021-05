Gobierno justifica cobros a servicios digitales; expertos la cuestionan

Escucha esta nota aquí

El proyecto de Ley 164 para ampliar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a todos los servicios digitales que operan en Bolivia, busca poner en igualdad de condiciones a los prestadores de servicios que operan en el país. Así lo aseguró Marcelo Alejandro Montenegro, ministro de Economía y Finanzas.

Para explicar su postura la autoridad mencionó como ejemplo las suscripciones a las plataformas de diarios extranjeros que, según dijo, no pagan el IVA como los hacen los nacionales, lo cual es una desventaja para los nacionales.

Montenegro además dijo que buena parte del presupuesto que destinan las empresas nacionales en su publicidad digital se desvía a los servicios digitales, algo que va en desmedro de las firmas que difunden publicidad en Bolivia.

Finalmente, la autoridad señaló que son varios países en el mundo los que cobran el IVA a los servicios digitales y que será la Asamblea Legislativa si es que la propuesta presentada por el Gobierno se puede mejorar por el bien de la población.

Vulnera principio tributario

Javier Peredo, auditor financiero especializado en gestión tributaria, manifestó que el proyecto de ley vulnera los principios doctrinales del ámbito tributario, como la igualdad.

Peredo indicó que el IVA es mensual y no bimensual como propone el proyecto. Además, se debe pagar a través de una declaración jurada de todo lo que se vende al mes, sea extranjero o nacional, no debiendo haber preferencia para ninguno.

Cabe recordar que la norma propuesta dice que los sujetos pasivos del impuesto que presten servicios digitales desde el exterior se empadronarán en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y liquidarán el impuesto por períodos bimestrales, en las condiciones que establezca la Administración Tributaria.

El impuesto será pagado en dólares estadounidenses mediante depósito o transferencia electrónica a una cuenta habilitada por el Impuestos Nacionales.

Desembolso adicional

La ampliación del IVA, que es del 13% para todos los servicios digitales, encarecerá el costo de estos

entre los Bs 7,16 y Bs 54,27.

Uno de los servicios más afectados será el de la venta de videojuegos digitales. Y es que, un videojuego de lanzamiento cuesta en las tiendas digitales (de PS4 y X Box One X) $us 59,99. Con el IVA, el comprador gastaría $us 7,79 más en esa transacción.

De igual manera, el paquete anual de Disney + ($us 59,99), concebido para incentivar la suscripción a la plataforma, será uno de los que más se encarezca con la aplicación del nuevo impuesto propuesto por el Gobierno.

En tanto, el plan estándar, que tiene un precio mensual de $us 5,99, costará 77 centavos de dólar más, incrementado su precio hasta los $us 6,76. Este mismo monto pasaría a costar la suscripción mensual de Amazon Prime y el plan individual mensual de Spotify. En tanto, los planes de Netflix se incrementarían en $us 1,03 el básico; subirá $us 1,42 el servicio estándar y $us 1,81 la categoría Premium.

Tras el rechazo de varios sectores, el tratamiento de la propuesta fue posterga en la Asamblea Legislativa para que sea socializada.