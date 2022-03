Gobierno libera de garantía a gremiales y fija tasa entre el 7 y el 11,5%

Escucha esta nota aquí

​El nuevo Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Gremial (Fogagre) cubre hasta el 50% del préstamo que obtenga el beneficiario de la entidad financiera múltiple o pyme, indicó este miércoles la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, citada en la agencia estatal ABI.

“Este fondo va a permitir cubrir hasta el 50% del préstamo que obtenga un gremialista y lo importante es que no implica ningún costo adicional”, mencionó la autoridad en contacto con RTP.

Señaló que el fondo fue creado con $us 10 millones, en el marco del Decreto Supremo (DS) 4666 del 2 de febrero, para las personas que pertenecen al sector gremial y cuentan con capacidad de pago. ​

Este fondo se crea con la transferencia del 4,8% de las utilidades netas obtenidas por la Banca Múltiple y la Banca Pyme obtenidas en 2021, conforme lo establecido por la Resolución Ministerial N° 043.

El Gobierno nacional creó el Fogagre considerando que, de aproximadamente 1,2 millones de gremialistas en el país, el 90% son mujeres, que son el soporte de las familias, de acuerdo con la viceministra.

La tasa regulada para el sector productivo en estos segmentos es del 11,5% y 7% para la pequeña empresa, según estableció el Decreto Supremo 2055 de 2014 que reglamenta la Ley de Servicios Financieros.



En enero de 2022, los créditos del género femenino llegaron a $us 7.269 millones y en comparación con el mismo período de 2020 se incrementó en 6,8%, cuando estaban en $us 6.805 millones, indicó.

“No obstante que el índice de mora que tienen las mujeres es menor con relación a los hombres, este acceso se ve disminuido. Se avanzó bastante, pero hay mucho trabajo por hacer y quiero felicitar a las mujeres para lograr la estabilidad económica que se necesita para salir adelante”, declaró.

Los fondos de garantía conformados con las utilidades de la banca a la fecha alcanzan a $us 107,5 millones. El Crédito de Vivienda de Interés Social (Fogavisp) con $us 40,38 millones, el Fondo de Garantía para Créditos Productivos (Fogacp) con $us 26,08 millones, el Fondo de Capital Semilla (Focase) con $us 30,8 millones y ahora el Fogagre con $us 10,23 millones.

