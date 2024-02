Gobierno libera exportaciones y el agro espera acceso a biotecnología

Bastaron cuatro horas para que el Gobierno acceda a liberar las exportaciones. Esta decisión se tomó en reunión con los empresarios privados que fue catalogada como histórica por este sector. La decisión estatal forma parte de un paquete de 10 medidas que fueron lanzadas ayer para frenar la escasez de dólares en el país. No obstante, ninguna de estas disposiciones contempló el acceso a la biotecnología , una demanda añeja del aparato productivo cruceño.

“Hasta hace tres semanas, el Gobierno decía que no pasaba nada , y todo era culpa de los bancos, culpa de los opinadores, de los librecambistas con esto el gobierno está reconociendo que hay un problema serio”, observo el especialista en finanzas, Jaime Dunn.

El acuerdo fue catalogado como histórico por varias organizaciones empresariales. No obstante, desde Santa Cruz el sector agrícola observó la no invitación de la Cámara Agropecuaria de Oriente (CAO) a este encuentro y que no se incluya el acceso a la biotecnología entre el paquete acordado con el resto del sector empresarial.