Gobierno logra acuerdo con un sector del transporte, pero otro irá al paro y bloqueo de caminos

Si bien en la víspera, el Ministerio de Obras Públicas consiguió un acuerdo con la Cámara de Transporte Pesado para frenar las movilizaciones, no logró su cometido. El sector de transporte pesado rechazó este convenio y ratificó la movilización a escala nacional a partir de este lunes.

Después de varias jornadas de reunión, el Gobierno nacional la noche del viernes logró firmar un acuerdo con la Cámara Boliviana de Transporte (CBT), por lo que descartaron cualquier medida de presión y llamaron al resto a no ir al bloqueo, en alusión a dos dirigentes que no acudieron al diálogo.

No obstante, pese a este acuerdo, el dirigente del transporte pesado, Domingo Ramos, ratificó el paro de 48 horas los días lunes 3 y martes 4 de junio. Esta facción solicitó reunirse directamente con el presidente Luis Arce Catacora, pero ante la negativa saldrán a bloquear las carreteras del país.

“ Hay que ser claros, esta petición de audiencia con el señor presidente la tenemos desde el 2023 . Y hay que ser claros, antes de ser presidente, dijo: 'voy a gobernar con todos los bolivianos y el transporte que aporte al erario del país', pero hoy no somos atendidos. Es por eso que vamos a entrar movilizaciones”, señaló el dirigente.

En esta línea, sostuvo que la movilización es una advertencia y, si no son atendidos, las medidas se radicalizaran.

Pero el secretario ejecutivo del transporte pesado sindicalizado de Cochabamba, Juan Quispe, en declaraciones a la red Erbol, informó que su sector no participará en el paro movilizado convocado por la Cámara de Transporte Pesado de Ruta Internacional y Nacional para los días 3 y 4 de junio.



"No vamos por la conducta del perjuicio, porque somos quienes reclamamos por este perjuicio constantemente, que no hemos trabajado”, declaró