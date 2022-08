Gobierno mantendrá los precios de los combustibles, pese a que en la región el alza de estos productos supera el 100%

“ Un mínimo incremento en el precio de los combustibles desataría la subida de precios del transporte público, de los fertilizantes, de los alimentos y de casi todos los productos y servicios en el país. Posteriormente, aunque los combustibles volvieran a su precio actual de mercado interno, no ocurriría lo mismo con los productos y servicios”, sostuvo Hidrocarburos.

“Por tanto, la subida del costo de los carburantes no solo afectaría a los conductores particulares, al transporte público, al agro o a la industria, sino que tendría impacto directo en el bolsillo de cada ciudadano del país ”, agregó.

“Para este año, se había calculado cerca de $us 700 millones para la subvención, considerando un precio internacional de $us 50 el barril, pero el precio internacional del petróleo está en torno a $us 100, lo que hace prever que el presupuesto destinado a la subvención llegue este año a más del doble de lo que se había previsto”, afirmó Raúl Velásquez, especialista en energía e hidrocarburos de la Fundación Jubileo.