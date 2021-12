Gobierno prevé mejora económica y expertos ven presión inflacionaria

Escucha esta nota aquí

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas prevé una mejora económica, productiva, de los ingresos y de los empleos para el próximo año; sin embargo, analistas económicos advierten que no se deben ignorar las presiones inflacionarias y su posible impacto en el país.

Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, dijo que “las perspectivas para la gestión 2022 tienen una tendencia a seguir mejorando en empleo e ingresos, además de una mayor dinámica en la construcción, transporte, manufactura, minería y otros sectores”, aseguró.

Jaime Dunn, analista económico, recomienda estar atentos ante posibles presiones inflacionarias en 2022 y hacer foco en el alto endeudamiento interno, el déficit fiscal, activar los ‘motorcitos’ de la inversión y las exportaciones y buscar diálogo con el empresariado.

En su mensaje grabado en video, el ministro Montenegro hizo un balance de la economía 2021 perfilando un crecimiento cercano al 6% y destacó las exportaciones por un valor que supera los $us 10.000 millones para este año. “Creemos que este ha sido el año de la reconstrucción y de la recuperación económica gracias a las medidas aplicadas y la apuesta al Modelo”, manifestó Montenegro y resaltó el dinamismo del sector manufacturero, construcción, transporte y minería.

Con respecto a las finanzas públicas, acentuó un manejo responsable y recordó que en 2020 se registró un déficit del 12,7% y un déficit en el balance corriente del 6,1%. A octubre de este año, el balance corriente es positivo, las finanzas públicas están equilibradas y el déficit global que se presentará a fines de 2021 se debe a la inversión público, explicó .

Así, estimó que este año las exportaciones excederán los $us10.000 millones, pues a octubre de esta gestión llegaron a $us 8.926 millones. Destacó la reducción en la tasa de desempleo al 5,2% a octubre de este año. Apuntó que más de 1,1 millones de personas se han reinsertado en el mercado laboral.

Sin embargo, el analista financiero Mauricio Ríos García, refutó el balance de 2021 calificando de vergonzoso el 50% de avance en la ejecución presupuestaria. Infiere que no tienen financiamiento, por el fracaso de la emisión de bonos soberanos por $us 3.000 millones que el Gobierno pretendían colocar el primer trimestre de este año. “El problema está en que el modelo no funciona”, manifestó.

Para el economista Wálter Morales, un crecimiento inferior al 9% de lo perdido en 2020 es insuficiente. Expone que resulta crucial concretar recursos externos en condiciones ventajosas para evitar dificultades de abusar del crédito interno, que presiona las tasas de interés, las reservas internacionales y la inflación, problema con el que ya están lidiando muchos países.