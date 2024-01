Gobierno prevé que la Planta de Biodiésel I empiece a operar en marzo

La construcción de la Planta de Biodiesel I tiene un avance del 80%, y se prevé para finales de marzo el inicio de la producción con materias primas como, soya, aceites usados y macororó, informó el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, Fraklin Molina.



El ministro y el gerente general de YPFB Refinación S.A., Omar Alarcón, corroboraron el avance de la planta que se edifica en predios de la Refinería Guillermo Elder Bell, en Santa Cruz.



“Estamos hablando de un 80% (de avance de la planta) prácticamente, lógicamente que dentro de ese 80%, como lo es la parte civil, estamos hablando de más del 90% que ya se ha implementado”, destacó Molina.



Como parte del proyecto de “Implementación de Plantas de Biocombustibles”, en la edificación de la factoría se invierten $us 40 millones y emplean a 470 obreros en distintos horarios.



La empresa Desmet Ballestra desarrolló la ingeniería y efectuó la provisión de “buena parte” de los equipos críticos de punta, para la implementación de la planta que tendrá una capacidad de producción de 1.500 barriles al día, precisó Molina.



En tanto, Bolinter, en consorcio con Mopetman, están a cargo del montaje de toda la infraestructura.



“El año pasado fue complejo, por el contexto internacional, y se ha postergado por un tiempo, principalmente por factores logísticos, pero entendemos que el proyecto está en cronograma”, aseguró Molina.



Sobre los trabajos ejecutados, el gerente general de YPFB Refinación S.A. explicó que ya “tenemos la playa de tanques terminada, y en los próximos meses o semanas vamos a estar listos para recibir las materias primas, los aditivos y componentes necesarios para realizar la operación de la planta”.



De acuerdo con Molina, la planta fue diseñada para procesar distintos productos como la soya, el aceite y el macororó, pues tiene una “capacidad flexible”.



La planta será “un importante logro para el país, porque ya estamos hablando de que vamos a generar una economía doméstica, donde algunas amas de casa e industrias que, hoy por hoy, están tirando su aceite que no ocupan, el aceite que queman luego de cocinar, también va a ser parte del insumo requerido en esta planta”.



Similar planta se edifica en la ciudad de El Alto, La Paz, con igual capacidad, 1.500 barriles por día. Se sumará una tercera, la de HVO. En conjunto se invierten $us 387 millones y una producción de 12 mil barriles por día.