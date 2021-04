Gobierno reduce a $us 20.000 el ingreso y salida de divisas para prevenir la legitimación de ganancias ilícitas

Escucha esta nota aquí

El Gobierno promulgó el Decreto Supremo N°4492 que establece nuevos límites para la internación y salida de divisas al territorio nacional, como medida de prevención contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, para ello se modificó el decreto 29681 de 2008. Así, redujo de $us 50.000 a 20.000 el ingreso y salida de divisas.

El decreto promulgado el 21 de abril de 2021, establece que: “La internación y salida física de divisas al y del territorio nacional, por montos entre $us 10.000 y $us 20.000 o su equivalente en otra moneda, requerirá de registro en formulario para este propósito del Banco Central de Bolivia (BCB), en el cual deberá consignar entre otros, datos del origen y destino de los fondos”.

La nueva norma añade que “la internación y salida de divisas al y del territorio nacional, por montos mayores a $us 20.000 o su equivalente en otra moneda, deberá ser realizada a través de entidades financieras reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).”



Recomendación 32

El Decreto Supremo 4492 responde a la Recomendación 32 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que establece los estándares internacionales contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación. En este sentido, la GAFI recomienda que los países deben implementar un sistema de declaraciones o un sistema de revelación para el transporte transfronterizo entrante y saliente de la moneda.



El decreto 29681, de 20 de agosto de 2008, determina la obligatoriedad de personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, a declarar la internación y salida física de divisas del territorio nacional, también norma el registro y control de dichas operaciones.



Se modificó el decreto 29681 para cumplir con las recomendaciones de la GAFI, en cuanto a la implementación de un sistema de declaraciones o de revelación, para el transporte transfronterizo entrante y saliente de moneda.



El Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamericano (GAFILAT) realizará la Cuarta Ronda de Evaluaciones en la cual verificará el cumplimiento técnico de 40 recomendaciones realizadas por el GAFI, además de analizar la efectividad del sistema Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.

Por tanto, entre octubre y noviembre de 2021, se iniciará el proceso de Evaluación Mutua a Bolivia, bajo la Modalidad de la Cuarta Ronda, en la que se verificará entre otros puntos, el cumplimiento de la Recomendación 32.

Los flujos

Un estudio realizado por el Gobierno boliviano, en cuanto al gasto del turismo, concluye que en ningún caso el gasto medio de viaje por persona alcanza al límite de los $us 10.000, incluso se evidencia que el límite superior de gasto medio de viaje es de $us 4.392 para el año 2017.

Asimismo, cuando se realiza una evaluación de los montos, un 87% corresponde a declaraciones menores a $us 5.000 y un 13% para las declaraciones de entre $us 50.000 y $us 500.000.





