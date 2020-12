Gobierno revela caída de la inversión pública en $us 2.000 millones y revisa programa financiero para reactivar la economía

Escucha esta nota aquí

Con el objetivo de concretar la reconstrucción económica y de lograr un cierre financiero acorde con la actual realidad del país, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Banco Central de Bolivia (BCB) firmaron una segunda versión del programa financiero 2020, en el cual se detalló una caída de la inversión pública de $us 2.000 millones.



Fue el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, que hizo notar que los datos macroeconómicos planteados por la anterior administración no se corresponden a la actual situación que atraviesa el país, que a su criterio es resultado de un pésimo manejo económico del Gobierno de Jeanine Áñez.



Montenegro criticó que se haya recortado la inversión pública en unos $us 2.000 millones, ya que a octubre de este año la misma llegó a los $us 1.107 millones, cuando en 2019 fue de $us 3.272 millones.



Según Montenegro, ese es el principal motivo de que la economía tenga un crecimiento negativo de un 11,1% y que la tasa de desempleo se ubique en un 8,7%, a tiempo de indicar que para superar esta situación se profundizará la inversión pública y la redistribución de los ingresos para potenciar la demanda interna, que a su criterio son los motores de la economía nacional.



El ministro también observó que durante la gestión de Áñez la planta de urea generó una pérdida de $us 252 millones y detalló que debido a la impericia de los funcionarios de aquel momento se quemó una turbina que tendrá un costo de reparación de $us 20 millones además de la pérdida del seguro de dicha pieza.



Antes, Edwin Rojas, presidente del BCB, remarcó que la política cambiaria está dirigida a mantener el tipo de cambio, para dar estabilidad al poder adquisitivo de la población.



Lea también ECONOMÍA Arce anuncia optimización de gastos y reactivación de la inversión pública El presidente se reunió con su gabinete económico para definir las medidas que se implementarán para reactivar la generación del empleo, que se aplicarán desde diciembre

​