Gobierno se ampara en Ley del PGE 2021 para validar la eliminación de Aasana

El Gobierno suprimió la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) y creó, mediante Decreto Supremo 4630, la entidad Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol). La medida se enmarca en la Ley 1356 de Presupuesto General del Estado 2021, que dispone la posibilidad de suprimir vía decreto a las entidades públicas que no se encuadren en las políticas económicas actuales.



El Parágrafo I del Artículo 9 de dicha ley establece: “En el marco de la política de austeridad implementada por el Gobierno Nacional, y a objeto de precautelar la sostenibilidad financiera a largo plazo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas efectuará la evaluación de la estructura del sector público, y realizará una propuesta de ajuste que principalmente evite la duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación, fusión o supresión de las entidades, previa evaluación de ingresos y gastos. Dicha propuesta será aprobada mediante decreto supremo, independientemente del nivel normativo de creación de la entidad, normas que se entenderán como abrogadas o derogadas, según corresponda”.



El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, aseguró: “Muestro aquí la ley para que nadie pueda mentir en las redes sociales o en los medios de comunicación y también el informe del directorio, con documentación en mano respaldando todas las afirmaciones que he venido mencionando”.



Tras la supresión de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea, trabajadores aeroportuarios cuestionaron que la medida se asuma por decreto supremo y no por una ley.



El ministro indicó que el presupuesto de Aasana no era sostenible, debido a que los ingresos mensuales no superaban los Bs 7 millones y los gastos eran mayores a Bs 10 millones. Además, existe una deuda de más de Bs 1.314 millones.



El Gobierno aplicó un plan de contingencia ante el anuncio de integrantes de la federación de trabajadores de comenzar esta jornada un paro indefinido en los 42 aeropuertos del país que demandaban el pago de horas extra a administrativos que deben trabajar ocho horas, entre otros pedidos.



