Gobierno se querella contra proveedores de insumos agrícolas por atentado a la salud pública y la producción agrícola

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), Remmy Gonzales Atila, informó que Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) interpuso una demanda legal contra las empresas proveedoras de insumos agrícolas por la presunta comisión de los delitos de falsificación y aplicación indebida de marcas y contraseñas, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y delitos contra la salud pública. ​

Con datos compartidos por el ministro, el área de control, vigilancia, programa y fiscalización de insumos agrícolas, dependiente de Sanidad Vegetal del Senasag, ejecutó el 2 de este mes una intervención en un depósito-galpón, ubicado en el noveno anillo (La Casona) en Santa Cruz, donde se encontraron insumos agrícolas (fertilizantes, plaguicidas, pesticidas y otros productos) vencidos, sin etiquetar y reetiquetados sin autorización.

Gonzales manifestó que en el lugar se encontró a ocho personas, mismas que al percatarse de la presencia del personal de control del Senasag, se dieron a la fuga, quedando únicamente el sujeto identificado como W. C., quien custodiaba los galpones. “Las personas se encontraban realizando actividades de reetiquetado de los envases de los insumos agrícolas, evidenciándose fechas de vencimiento de 2015 a 2021 y estos realizaban el cambio de envase ya usado, por uno nuevo con ayuda de embudos”, informó el ministro.

Siguiendo los procedimientos, la autoridad aclaró que como resultado de este operativo se procedió al precintado de productos y de las puertas del depósito con códigos de seguridad y candados; teniendo productos sólidos vencidos, caducado, reetiquetados y reenvasados, que llegan a aproximadamente 62 toneladas y 112.959 litros de producto líquido.

El ministro expresó que el Senasag, con el respaldo del MDRyT, realiza todos los procedimientos correspondientes, ante la Felcc y la Fiscalía, para que los y las responsables asuman las consecuencias de poner en riesgo la salud de los bolivianos. La denuncia fue presentada el 10 de este mes, y hoy (por ayer) se presentó ante el Ministerio Público la querella formal contra W. C. y contra los autores a identificar durante la investigación.

“Los productos que ya han vencido, son nocivos, no solamente para la salud, sino que ya no tienen el mismo efecto para el control de plagas y enfermedades de los cultivos, haciendo que los productores no obtengan los resultados esperados, ocasionando daños económicos”, exclamó Gonzales.

De acuerdo con el ejecutivo nacional del Senasag, Patrick Nogales, en el operativo se decomisó 62 toneladas (62.794 kilos y 112.959 litros) de insumos agrícolas que no cumplían con las normas fitosanitarias para su comercialización. La autoridad calculó que los fertilizantes, fungicidas, herbicidas e insecticidas suman unos Bs 10 millones, pero más allá del monto económico sostuvo que aún no se calculó el daño que estos productos han hecho al agro y a la salud de la población, debido a su comercialización.

Al respecto, la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), en un pronunciamiento institucional, las empresas miembros de la organización desarrollan sus actividades en el estricto marco de lo establecido en la normativa exigida tanto por la Autoridad Nacional Competente (Senasag) como por otras entidades del Estado vinculadas.

APIA rechazo a toda acción que implique riesgos económicos al productor agrícola, efectos nocivos sobre la salud y al medioambiente, en detrimento de la reputación de empresas enmarcadas en la ley.



