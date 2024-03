Gobierno señala que reservas de oro en 2023 ascendieron a 23,5 toneladas por un valor de $us 1.566,3 millones

De acuerdo con el reporte, el valor de las reservas de oro a diciembre de 2023 alcanzó a $us 1.566,3 millones.

En agosto de 2023, las Reservas Internacionales Netas (RIN) de Bolivia llegaron a $us 2.147 millones, de acuerdo con el BCB; es decir, $us 1.011 millones menos que los 3.158 millones que se registraron en abril del mismo año. En agosto, las reservas en oro alcanzaron los $us 1.629 millones; en divisas se registraron 437 millones y los Derechos Especiales de Giro (DEG) llegaron a los 45 millones.