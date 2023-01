Gobierno ve resultados “alentadores” en Silver Sand y espera que explotación de la mina de plata se inicie en 2025

El trabajo prospectivo y exploratorio iniciado por la minera canadiense New Pacific Metal Corp en Potosí hace al menos cuatro años ha comenzado a lanzar “resultados alentadores”, afirmó el ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio, quien espera que la mina boliviana de plata Silver Sand se confirme como un proyecto de clase mundial y se empiece a explotar en 2025 .

“Este estudio demuestra que el proyecto Silver Sand puede convertirse en una de las minas de plata más grandes del mundo con una larga vida útil y una economía sólida”, sostuvo Rui Feng, director ejecutivo y fundador de la empresa canadiense, que, c on su subsidiaria en Bolivia Minera Alcira, opera tres áreas en el Altiplano y Cordillera occidental: Silver Sand, Silver Strike y Carangas, en los departamentos de Potosí, La Paz y Oruro.

“Su desarrollo traerá beneficios económicos a todas las partes interesadas, incluidas las comunidades de Bolivia y los accionistas de New Pacific”, agregó.

Según Villavicencio, la perforación intensiva realizada por la canadiense con una inversión de unos $us 37 millones en sus área minera ubicada en Tacobamba (Potosí) identificó plata, plomo, zinc y otros minerales valiosos, resultados que permiten avanzar en el proyecto de factibilidad que cuantificará las reservas del yacimiento .

Los costos de capital iniciales ascienden a $us 308 millones, que incluyen $us 52 millones en costos de contingencia. Los costos de capital de mantenimiento durante la vida útil de la mina totalizarán $us 20 millones.