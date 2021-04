Gobierno y sector productivo llegan a un acuerdo para garantizar la provisión regular de carne de res

PAÍS

Asambleístas cuestionan que Gobierno hable de agio y especulación poniendo trabas a venta de carne

Consideran que hay cizaña y no se buscan soluciones respecto a la problemática de la carne de res. "Si se frena la exportación, se pierden divisas; y si no se cumple los cupos, no queda mal Santa Cruz, queda mal Bolivia", enfatizaron